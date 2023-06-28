Пенсии в Украине — кому выплатят до 5 тыс. грн

Женщина пожилого возраста. Фото: УНИАН

В Украине в августе 2023 года некоторые граждане пожилого возраста получат солидные доплаты к пенсии. Выплаты сделают в честь Дня независимости Украины.

Об этом проинформировал "24 канал".

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Кто имеет право на доплату в августе

Как говорится, это будет разовое повышение пенсии. Такие доплаты ранее осуществляли в честь Дня Победы в мае, однако в этом году власти решили перенести дату.

Ожидается, что повышенную разовую доплату ко Дню Независимости Украины выплатят следующим категориям граждан:

людям с инвалидностью (I-III группа);

пострадавшим участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

людям, имеющим особые знаки отличия и награды перед государством;

членам семей погибших военных и приравниваемых к ним лиц;

участникам боевых действий в Украине.

Кроме того, в августе текущего года доплату к пенсии получат ветераны второй мировой войны и жертвы нацистских преследований.

Окончательные суммы выплат неизвестны, ведь для каждого будут индивидуальны. Если учесть выплаты, произведенные в прошлые годы, то, в частности, до войны выплаты были следующие:

4,4 тыс. грн — лицам с инвалидностью первой группы;

3,9 тыс. грн — лицам второй группы;

3,39 тыс. грн — гражданам третьей группы;

1,49 тыс. грн — участникам боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства;

4,42 тыс. грн — лицам, признанным имеющими особые заслуги перед Родиной;

966 грн — членам семьи погибших;

612 грн — участникам войны.

Выплаты участникам УПА и диссидентам

Весной этого года в Украине парламент принял начисление повышенных пенсий:

участникам повстанческих движений за независимость Украины;

заключенным советским диссидентам.

Речь идет об изменениях к закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", которые предполагают, что борцы за независимость страны в советское время также имеют право на доплаты в размере 4,2 тыс. грн к обычным пенсиям.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд грн.

Также мы сообщали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.