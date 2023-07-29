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Пенсії в Україні: які зміни очікуються з 1 серпня

29 липня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — які зміни очікуються з 1 серпня
Жінка пенсійного віку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2023 році тричі масштабно підвищували пенсії: під час індексації у березні, перерахунку виплат працюючим пенсіонерам у червні та індексації пенсій за спеціальним законом в липні. У серпні перерахунку не передбачено, проте дехто отримає більше.

Про це розповіли в українському уряді.

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Хто отримає у серпні більші пенсії

В останній місяць літа для більшості громадян пенсії не зміняться, за винятком пенсіонерів, яким у серпні має виповнитися 70, 75 чи 80 років. За українським законодавством, їм передбачені підвищення за віком.

У разі досягнення 70 років надбавка становить 300 гривень, 75 років — у 456 гривень, 80 років — громадяни мають право на додаткову щомісячну надбавку у 570 грн.

При цьому виплати не сумують між собою, а лише відбувається перехід на інший розмір виплат.

Також деякі українські пенсіонери отримають одноразові доплати. Йдеться про ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, а також захисників у російсько-українській війні, членів сімей загиблих.

Відповідні виплати мали здійснити у травні поточного року, проте вирішили перенести на серпень.

Цього року розмір таких виплат буде менший. Суми коливатимуться від 450 до 3,1 тис. грн.

Не отримали жодного підвищення цього року чотири категорії громадян:

  • працюючі пенсіонери із недостатнім, низьким страховим стажем, пенсія яких не більша за 2,1 тис. грн;
  • колишні працівники органів прокуратури;
  • пенсіонери із максимальними виплатами у 20,9 тис. грн;
  • пенсіонери, які мають право на довічне грошове утримання.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.

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