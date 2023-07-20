Пенсії в Україні — майже чверті пенсіонерів виплачують до 10 тис. грн

Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні близько чверті людей пенсійного віку отримують виплати від 5 тис. до 10 тис. гривень. Також є категорії людей, які почали отримувати надбавки у 1,45 тис. гривень.

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Хто з пенсіонерів отримує найбільше

Фахівці Пенсійного фонду зауважують, що в країні налічується понад 10,552 млн осіб, які отримують пенсії. 23,2% або 2,452 млн осіб одержують виплати у розмірі від 5 тис. до 10 тис. гривень

Пенсії від 4 тис. до 5 тис. гривень виплачують 15% пенсіонерів (1,585 млн особи), у середньому по 4,4 тис. гривень

Найбільші пенсії у понад 10 тис. гривень отримують 10,4% або 1,1 млн осіб. У середньому розмір їхніх виплат становить 14,66 тис. гривень

Також почали отримувати чималі доплати з липня поточного року після індексації пенсіонери, яким вони призначені за спеціальними законами. Найбільша надбавка належить народним депутатам та державним службовцям. Так, 659 колишніх політиків отримуватимуть тепер на 1,45 тис. гривень більше. Держслужбовцям підвищили виплати в середньому на 1 тис. гривень (для 16,98 тис. осіб).

Хто отримує найменші пенсії

За інформацією ПФУ, 21,3% пенсіонерів одержують від 3 тис. до 4 тис. грн. У середньому по 3,5 тис. грн.

3,1 млн осіб у середньому платять щомісяця по 2,6 тис. грн.

Майже третина громадян пенсійного віку (29,5%) отримують виплати від 2 тис. до 3 тис. грн.

Також є ті, кому виплачують менше 2 тис. грн. Йдеться про 0,6% пенсіонерів або 63,6 тис. осіб. Їхня середня пенсія становить 1,22 тис. грн.

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Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Також ми писали, що Пенсійний фонд станом на середину липня профінансував пенсійні виплати на майже 35 млрд грн. У середньому українці отримують 5,3 тис. грн.