Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Майже чверті пенсіонерів виплачують до 10 тис. грн: хто отримав надбавки arrow

Майже чверті пенсіонерів виплачують до 10 тис. грн: хто отримав надбавки

20 липня 2023 06:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — майже чверті пенсіонерів виплачують до 10 тис. грн
Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні близько чверті людей пенсійного віку отримують виплати від 5 тис. до 10 тис. гривень. Також є категорії людей, які почали отримувати надбавки у 1,45 тис. гривень.

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Читайте також:

Хто з пенсіонерів отримує найбільше

Фахівці Пенсійного фонду зауважують, що в країні налічується понад 10,552 млн осіб, які отримують пенсії.  23,2% або 2,452 млн осіб одержують виплати у розмірі від 5 тис. до 10 тис. гривень

Пенсії від 4 тис. до 5 тис. гривень виплачують 15% пенсіонерів (1,585 млн особи), у середньому по 4,4 тис. гривень

Найбільші пенсії у понад 10 тис. гривень отримують 10,4% або 1,1 млн осіб. У середньому розмір їхніх виплат становить 14,66 тис. гривень

Також почали отримувати чималі доплати з липня поточного року після індексації пенсіонери, яким вони призначені за спеціальними законами. Найбільша надбавка належить народним депутатам та державним службовцям. Так, 659 колишніх політиків отримуватимуть тепер на 1,45 тис. гривень більше. Держслужбовцям підвищили виплати в середньому на 1 тис. гривень (для 16,98 тис. осіб).

Хто отримує найменші пенсії

За інформацією ПФУ, 21,3% пенсіонерів одержують від 3 тис. до 4 тис. грн. У середньому по 3,5 тис. грн.

3,1 млн осіб у середньому платять щомісяця по 2,6 тис. грн.

Майже третина громадян пенсійного віку (29,5%) отримують виплати від 2 тис. до 3 тис. грн.

Також є ті, кому виплачують менше 2 тис. грн.  Йдеться про 0,6% пенсіонерів або 63,6 тис. осіб. Їхня середня пенсія становить 1,22 тис. грн.

Більше про пенсії

Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Також ми писали, що Пенсійний фонд станом на середину липня профінансував пенсійні виплати на майже 35 млрд грн. У середньому українці отримують 5,3 тис. грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Як вихід Росії із "зернової угоди" вплине на економіку України

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз