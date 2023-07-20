Пенсии в Украине – почти четверти пенсионеров выплачивают до 10 тыс. грн

Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине около четверти людей пенсионного возраста получают выплаты от 5 тыс. до 10 тыс. гривен. Также есть категории людей, которые стали получать надбавки в 1,45 тыс. гривен.

Такие данные обнародовал Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Кто из пенсионеров получает больше всего

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что в стране насчитывается более 10,552 млн человек, получающих пенсии. 23,2% или 2,452 млн человек получают выплаты в размере от 5 тыс. до 10 тыс. гривен

Пенсии от 4 тыс. до 5 тыс. гривен выплачивают 15% пенсионеров (1,585 млн. человек), в среднем по 4,4 тыс. гривен

Наибольшие пенсии более чем в 10 тыс. гривен получают 10,4% или 1,1 млн человек. В среднем размер их выплат составляет 14,66 тыс. грн.

Также начали получать большие доплаты с июля текущего года после индексации пенсионеры, которым они назначены по специальным законам. Самая большая надбавка надлежит народным депутатам и государственным служащим. Так, 659 бывших политиков будут теперь получать на 1,45 тыс. гривен больше. Госслужащим повысили выплаты в среднем на 1 тыс. гривен (для 16,98 тыс. человек).

Кто получает самые маленькие пенсии

По информации ПФУ, 21,3% пенсионеров получают от 3 до 4 тыс. грн. В среднем по 3,5 тысячи гривен.

3,1 млн человек в среднем платят ежемесячно по 2,6 тыс. грн.

Около трети граждан пенсионного возраста (29,5%) получают выплаты от 2 тыс. до 3 тыс. грн.

Также есть те, кому выплачивается менее 2 тыс. грн. Речь идет о 0,6% пенсионеров или 63,6 тыс. человек. Их средняя пенсия составляет 1,22 тысячи гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают 7,19 тысячи гривен. На втором месте Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская – 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.

Также мы писали, что Пенсионный фонд по состоянию на середину июля профинансировал пенсионные выплаты почти на 35 млрд грн. В среднем украинцы получают 5,3 тысячи гривен.