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Пенсии в Украине: какие изменения ожидаются с 1 августа

29 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — какие изменения ожидаются с 1 августа
Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в 2023 году трижды масштабно повышали пенсии: при индексации в марте, при пересчете выплат работающим пенсионерам в июне и индексации пенсий по специальному закону в июле. В августе перерасчет не предусмотрен, однако кое-кто получит больше.

Об этом рассказали в украинском правительстве.

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Кто получит в августе большие пенсии

В последний месяц лета для большинства граждан пенсии не изменятся, за исключением пенсионеров, которым в августе должно исполниться 70, 75 или 80 лет. По украинскому законодательству, им предусмотрено повышение по возрасту.

В случае достижения 70 лет надбавка составляет 300 гривен, 75 лет — в 456 гривен, 80 лет — граждане имеют право на дополнительную ежемесячную надбавку в 570 грн.

При этом выплаты не суммируют между собой, а только происходит переход на другой размер выплат.

Также некоторые украинские пенсионеры получат единовременные доплаты. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований, а также защитниках в российско-украинской войне, членах семей погибших.

Соответствующие выплаты должны были произвести в мае этого года, однако решили перенести на август.

В этом году размер таких выплат будет меньше. Суммы будут колебаться от 450 до 3,1 тыс. грн.

Не получили ни одного повышения в этом году четыре категории граждан:

  • работающие пенсионеры с недостаточным, низким страховым стажем, пенсия которых не больше 2,1 тыс. грн;
  • бывшие работники органов прокуратуры;
  • пенсионеры с максимальными выплатами в 20,9 тыс. грн;
  • пенсионеры, имеющие право на пожизненное денежное содержание.

Больше о пенсиях

Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

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