Пенсии в Украине: какие изменения ожидаются с 1 августа
В Украине в 2023 году трижды масштабно повышали пенсии: при индексации в марте, при пересчете выплат работающим пенсионерам в июне и индексации пенсий по специальному закону в июле. В августе перерасчет не предусмотрен, однако кое-кто получит больше.
Об этом рассказали в украинском правительстве.
Кто получит в августе большие пенсии
В последний месяц лета для большинства граждан пенсии не изменятся, за исключением пенсионеров, которым в августе должно исполниться 70, 75 или 80 лет. По украинскому законодательству, им предусмотрено повышение по возрасту.
В случае достижения 70 лет надбавка составляет 300 гривен, 75 лет — в 456 гривен, 80 лет — граждане имеют право на дополнительную ежемесячную надбавку в 570 грн.
При этом выплаты не суммируют между собой, а только происходит переход на другой размер выплат.
Также некоторые украинские пенсионеры получат единовременные доплаты. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований, а также защитниках в российско-украинской войне, членах семей погибших.
Соответствующие выплаты должны были произвести в мае этого года, однако решили перенести на август.
В этом году размер таких выплат будет меньше. Суммы будут колебаться от 450 до 3,1 тыс. грн.
Не получили ни одного повышения в этом году четыре категории граждан:
- работающие пенсионеры с недостаточным, низким страховым стажем, пенсия которых не больше 2,1 тыс. грн;
- бывшие работники органов прокуратуры;
- пенсионеры с максимальными выплатами в 20,9 тыс. грн;
- пенсионеры, имеющие право на пожизненное денежное содержание.
Больше о пенсиях
Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.
Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.