Пенсии в Украине — кто имеет право на ежемесячные доплаты

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине граждане, достигшие определенного возраста, имеют право подавать заявки в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на надбавки к выплатам. В частности, существуют надбавки за постоянный посторонний уход.

Об этом идет речь в материалах ПФУ.

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Кто имеет право надбавки к пенсии

Согласно данным ПФУ, ежемесячную прибавку к выплатам могут оформить одинокие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста.

Такая доплата составляет 40% от прожиточного минимума (в 2023 году — 837 грн).

Как получить доплату

Для оформления такой помощи гражданин должен обратиться в управление соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания. Требуются следующие документы для выплат:

написать заявление;

получить заключение врачебно-консультативной комиссии, где указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт (документ, удостоверяющий личность);

идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда о том, что гражданин не получает надбавки по уходу за пенсионером.

Другие надбавки для пенсионеров

Также в Украине предусмотрены возрастные надбавки для граждан, достигших определенного возраста.

По закону, 300 гривен выплачивают тем, кто достиг 70-74 лет; 496 гривен — 75-79 лет; 570 гривен — 80 лет и выше.

Больше о пенсиях

Напомним, украинские пенсионеры ко Дню Независимости получат единовременные денежные выплаты. Речь идет о ветеранах и лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Также мы сообщали, что украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам с временно оккупированных территорий и вынужденно живущих за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты.