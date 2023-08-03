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Пенсіонерам нададуть доплати від ООН: хто зможе отримати

3 серпня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонери отримають доплати від ООН — хто має право
Жінка літнього віку у сільській місцевості. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Кабінеті міністрів України анонсували додаткові доплати деяким людям пенсійного віку. Їх виплатять в рамках Всесвітньої продовольчої програми від Організації Об'єднаних Націй.

Про це розповів урядовий представник у Верховній Раді України (ВРУ) Тарас Мельничук.

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За словами представника Кабміну, виплати отримають не всі. Йдеться про доплати для людей, які досі перебувають у прифронтовій зоні.

Так, була погоджена пропозиція Міністерства соціальної політики України щодо втілення за участю Всесвітньої продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй спільного проєкту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки громадян літнього віку, які проживають на територіях активних чи ймовірних бойових дій, уточнив Тарас Мельничук.

Які вимоги до пенсіонерів

Водночас, тільки деякі громадяни матимуть право на виплати. Не зможуть отримати пенсіонери доплати від ООН:

  • якщо розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень;
  • якщо людина вже отримувала міжнародну фінансову допомогу через портал "єДопомога";
  • якщо є інші виплати від держави (йдеться про щомісячні виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 1 березня 2023 року).

"Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути меншою за 100 грн", — написав посадовець.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні громадяни, які досягнули певного віку, мають право подавати заявки до Пенсійного фонду України (ПФУ) на надбавки до виплат. Зокрема, існують надбавки за постійний сторонній догляд.

Також ми повідомляли, що український уряд ухвалив законодавчу ініціативу щодо пенсійних виплат громадянам з тимчасово окупованих територій та тих, хто вимушено живе за межами країни. У законопроєкті прописані умови, за яких будуть здійснюватися виплати.

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