Пенсионеры получат доплаты от ООН – кто имеет право

Пожилая женщина в сельской местности. Фото: УНИАН

В Кабинете Министров Украины анонсировали дополнительные доплаты некоторым людям пенсионного возраста. Их выплатят в рамках Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций.

Об этом рассказал правительственный представитель Верховной Рады Украины (ВРУ) Тарас Мельничук.

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По словам представителя Кабмина, выплаты получат не все. Речь идет о доплатах для людей, которые до сих пор находятся в прифронтовой зоне.

Так, было согласовано предложение Министерства социальной политики Украины по воплощению с участием Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций совместного проекта относительно дополнительных мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста, проживающих на территориях активных или вероятных боевых действий, уточнил Тарас Мельничук.

Какие требования к пенсионерам

В то же время только некоторые граждане будут иметь право на выплаты. Не смогут получить пенсионеры доплаты от ООН:

если размер пенсии превышает 3 тысячи гривен;

если человек уже получал международную финансовую помощь через портал "єДопомога";

если есть другие выплаты от государства (речь идет о ежемесячных выплатах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 1 марта 2023 года).

"Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть менее 100 грн", — написал чиновник.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине граждане, достигшие определенного возраста, имеют право подавать заявки в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на надбавки к выплатам. В частности, существуют надбавки за постоянный посторонний уход.

Также мы сообщали, что украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам с временно оккупированных территорий и вынужденно живущих за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты .