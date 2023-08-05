Пенсии в Украине — как проверить уплату ЕСВ работодателями

Женщина за компьютером. Фото: Unplush

Украинцы, которые официально трудоустроены, могут проверить размер взносов на будущую пенсию, которую платят работодатели. Также можно самостоятельно узнать о накопленном страховом стаже.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Как проверить уплату ЕСВ работодателями

Специалисты отмечают, что узнать уплату работодателями Единого социального взноса (ЕСВ) можно в личном кабинете на портале ПФУ.

При этом бывают случаи, когда при достаточно неплохой заработной плате при официальной работе граждане в пожилом возрасте могут получить только минимальную пенсию или не иметь права на нее вообще. Такое возможно из-за недоплаты размера взносов ЕСВ на пенсию или неуплату.

Чтобы избежать досадных случаев, стоит время от времени проверять, как происходят выплаты взносов на будущую пенсию.

При этом алгоритм проверки достаточно прост. Для этого нужно:

получить цифровой ключ в кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда (https://portal.pfu.gov.ua);

в пункте "Коммуникации с ПФУ" (слева) выбрать опцию "Запрос на получение е-документов";

в открывшемся окошке "Тип обращения" выбрать пункт "Справка ОК-5";

дать согласие на передачу и обработку персональной информации и направить запрос в Пенсионный фонд;

для ознакомления с результатами рассмотрения запроса в меню нужно выбрать категорию "Мои обращения" и открыть сообщение о справке ОК-5.

Далее следует загрузить документ. На последней странице будут указаны самые свежие данные за текущий год. То есть официальная зарплата (учитываемая при начислении пенсии), количество дней полученного стажа. Также там будут учтены добровольные пенсионные взносы, если таковые были сделаны раньше.

Больше о пенсиях

Напомним, в Кабинете Министров Украины анонсировали дополнительные доплаты некоторым людям пенсионного возраста. Их выплатят в рамках Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций.

Также мы сообщали, что украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам с временно оккупированных территорий и вынужденно живущих за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты.