Скільки коштує вугілля в Україні 2023

Вугілля у руці. Фото: cloudfront.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Хтось може сказати, що використовувати вугілля як паливо в наші часи — це не надто екологічно, проте в українців точно є на це причини. Минулої зими російські обстріли завдали значного руйнування енергетичній інфраструктурі країни, і наступний опалювальний сезон також може бути дуже важким. Опалення вугіллям може бути ідеальним варіантом, щоб підготуватись до холодів в умовах війни.

Новини.LIVE розповідають про опалення вугіллям і скільки коштує тонна вугілля в Україні.

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Як вибрати вугілля

Вугілля — це викопне паливо, яке утворюється із залишків рослин, що були поховані під землею і зазнали впливу високих температур і тиску протягом мільйонів років. Вугілля є одним із найпопулярніших джерел енергії у світі. Його використовують для вироблення електроенергії, опалення та виробництва сталі.

Опалення вугіллям — це один із найстаріших методів опалення. Вугілля можна спалювати в печах, котлах та інших пристроях для обігріву повітря або води. Опалення вугіллям може бути ефективним та економічним способом обігріти будинок.

Не всі твердопаливні котли можуть працювати на всіх марках вугілля. Перед купівлею вугілля обов'язково подивіться у паспорт котла. Там мають бути вказані марки вугілля, на які він розрахований. Якщо ви використовуєте вугілля іншої марки, котел може не працювати належним чином або навіть вийти з ладу.

Кам'яне вугілля — це природний матеріал, що складається з різних речовин, кожна з яких впливає на його властивості. Це ускладнює контроль якості вугілля, але щоб визначити, чи підходить він для використання у твердопаливному котлі, достатньо знати декілька основних параметрів.

Найбільш важливими параметрами вугілля для твердопаливних котлів є:

Зольність — це відсоток золи, що міститься у вугіллі. Зола є баластом, який не дає вугіллю повністю згоріти. Чим нижче зольність, тим краще вугілля для твердопаливного котла.

Вологість — це відсоток води, що міститься у вугіллі. Вологе вугілля гірше горить і виділяє менше тепла. Чим нижча вологість, тим краще вугілля для твердопаливного котла.

Калорійність — це кількість тепла, що виділяється вугіллям при згорянні. Чим вище калорійність, тим краще вугілля для твердопаливного казана.

Розмір фракцій — це розмір шматків вугілля. Для твердопаливних котлів краще використовувати вугілля з дрібними фракціями, оскільки воно легше розгоряється і дає рівномірніше горіння.

Якщо говорити про марки вугілля в цілому, то антрацит — це найкращий вибір для побутового опалення. Він довго горить, виділяє мало диму та золи і має високу теплотворну здатність. Однак також він є найдорожчим видом вугілля.

Довгополуменеве вугілля — це найоптимальніший варіант за співвідношенням ціни та якості. Воно горить довго, має досить високу теплотворну здатність та легко розгорається. Воно також більш доступне, ніж антрацит.

Слабкоспікливе і пісне вугілля мають нижчі якісні показники, ніж антрацит і довгополуменеве вугілля. Вони гірше горять, виділяють більше диму та золи, і мають нижчу теплотворну здатність.

Крім того, існує також деревне вугілля. Воно отримується з деревини шляхом термічного розкладання за високої температури без доступу кисню. В результаті виходить тверда речовина чорного кольору з високою теплотворною здатністю. Великою перевагою деревного вугілля є його низька зольність.

Ціни на вугілля в Україні

Ціни на вугілля в Україні формуються залежно від багатьох факторів, таких як вартість видобутку, переробки і транспортування цього палива, рівня попиту і пропозиції, а також інших політичних та економічних факторів. Крім того, на ціну вугілля безпосередньо впливає його якість та марка — чим вища якість вугілля, тим вища його ціна.

Вугілля з високою теплотворною здатністю, низькою зольністю та вологістю є дорожчим, ніж вугілля з низькою теплотворною здатністю, високою зольністю та вологістю. Це пов'язано з тим, що вугілля з високою теплотворною здатністю більш ефективно спалюється, дає менше диму та кіптяви, і виділяє більше тепла.

Деревне вугілля — від 8 200 до 14 800 грн/т;

Антрацит та полуантрацит — від 14 500 до 19 900 грн/т;

Довгополуменеве газове вугілля — від 4500 до 14 300 грн/т.

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