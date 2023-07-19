Сколько стоит уголь в Украине 2023

Уголь в руке. Фото: rawpixel.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Кто-то может сказать, что использовать уголь как топливо в наше время — это не слишком экологично, однако у украинцев точно есть на это причины. Прошлой зимой российские обстрелы нанесли значительные разрушения энергетической инфраструктуре страны, и следующий отопительный сезон также может быть очень тяжелым. Отопление углем может быть идеальным вариантом, чтобы подготовиться к холодам в условиях войны.

Новини.LIVE рассказывают, об отоплении углем и сколько стоит тонна угля в Украине.

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Как выбрать уголь

Уголь — это ископаемое топливо, которое образуется из остатков растений, погребенных под землей и подвергшихся воздействию высоких температур и давления в течение миллионов лет. Уголь является одним из популярнейших источников энергии в мире. Его используют для производства электроэнергии, отопления и производства стали.

Отопление углем — это один из самых старых методов отопления. Уголь можно сжигать в печах, котлах и других устройствах для обогрева воздуха или воды. Отопление углем может быть эффективным и экономичным способом обогреть дом.

Не все твердотопливные котлы могут работать на всех марках угля. Перед покупкой угля обязательно посмотрите в паспорт котла. Там должны быть указаны марки угля, на которые он рассчитан. Если вы используете уголь другой марки, котел может не работать должным образом или даже выйти из строя.

Каменный уголь — это природный материал, состоящий из разных веществ, каждое из которых влияет на его свойства. Это затрудняет контроль качества угля, но чтобы определить, подходит ли он для использования в твердотопливном котле, достаточно знать несколько основных параметров.

Наиболее важными параметрами угля для твердотопливных котлов являются:

Зольность — это процент золы, содержащейся в угле. Зола является балластом, который не дает углю полностью сгореть. Чем ниже зольность, тем лучше уголь для твердотопливного котла.

Влажность — это процент воды, содержащейся в угле. Влажный уголь хуже горит и выделяет меньше тепла. Чем ниже влажность, тем лучше уголь для твердотопливного котла.

Калорийность — это количество тепла, выделяемое углем при сгорании. Чем выше калорийность, тем лучше уголь для твердотопливного котла.

Размер фракций — это размер кусков угля. Для твердотопливных котлов лучше использовать уголь с мелкими фракциями, поскольку он легче разгорается и дает более равномерное горение.

Если говорить о марках угля в целом, то антрацит — это лучший выбор для бытового отопления. Он долго горит, выделяет мало дыма и золы и обладает высокой теплотворной способностью. Однако он также самый дорогой вид угля.

Длиннопламенный уголь — это самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Он горит долго, обладает высокой теплотворной способностью и легко разгорается. Он также более доступный, чем антрацит.

Отощенно-спекающийся и тощий угли имеют более низкие качественные показатели, чем антрацит и длиннопламенный уголь. Они хуже горят, выделяют больше дыма и золы и обладают более низкой теплотворной способностью.

Кроме того, существует также древесный уголь. Он извлекается из древесины путем термического разложения при высокой температуре без доступа кислорода. В результате получается жесткое вещество черного цвета с высокой теплотворной способностью. Большим преимуществом древесного угля является его низкая зольность.

Цены на уголь в Украине.

Цены на уголь в Украине формируются в зависимости от многих факторов, таких как стоимость добычи, переработки и транспортировки этого топлива, уровень спроса и предложения, а также других политических и экономических факторов. Кроме того, на цену угля оказывает непосредственное влияние его качество и марка — чем выше качество угля, тем выше его цена.

Уголь с высокой теплотворной способностью, низкой зольностью и влажностью дороже, чем уголь с низкой теплотворной способностью, высокой зольностью и влажностью. Это связано с тем, что уголь с высокой теплотворной способностью более эффективно сжигается, дает меньше дыма и копоти и выделяет больше тепла.

Древесный уголь — от 8 200 до 14 800 грн/т;

Антрацит и полуантрацит — от 14 500 до 19 900 грн/т;

Долгопламенный газовый уголь — от 4500 до 14 300 грн/т.

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