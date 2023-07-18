Скільки коштують дрова в Україні 2023

Склад дров. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Дрова — це один із найстаріших видів палива, який використовується людиною. Вони використовувалися для опалення, приготування їжі, освітлення та інших цілей. Втім, для деяких регіонів України, особливо тих, що найбільше постраждали від російської агресії, дрова залишаються кращим варіантом для підготовки до зими.

Новини.LIVE розповідають, які дрова слід вибирати для опалення і скільки вони коштують в Україні.

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Як вибрати дрова

Різні породи деревини мають різну тепловіддачу та тип горіння. Деякі породи дерев горять повільно та виділяють багато тепла, інші горять швидко та виділяють мало тепла. Дрова з порід дерев, що повільно горять, таких як дуб, бук і береза, краще підходять для опалення приміщень, так як вони забезпечують більш тривале горіння.

Дрова з порід дерев, що швидко горять, таких як сосна і ялина, краще підходять для використання в печах для приготування їжі, так як вони дають вищу температуру горіння.

Таблиця з середніми значеннями теплотворної здатності на один складометр дров:

Дрова (природна сушка) Теплотворна здатність кВт.год/кг Теплотворна здатність мега Дж/кг Теплотворна здатність Мвт.год./ складометр Об'ємна щільність (кг/дм3 Щільність кг/ складометр Грабові дрова 4,2 15 2,1 0,72 495 Букові дрова 4,2 15 2,0 0,69 480 Ясеневі дрова 4,2 15 2,0 0,69 480 Дубові дрова 4,2 15 2,0 0,67 470 Березові дрова 4,2 15 1,9 0,65 450 Дрова з модрини 4,3 15,5 1,8 0,59 420 Соснові дрова 4,3 15,5 1,6 0,52 360 Ялинові дрова 4,3 15,5 1,4 0,47 330

Слід зазначити, що вологість дров знижує їх теплотворність, оскільки вода, що випаровується, забирає частину теплової енергії. Наприклад, абсолютно сухі дрова листяних порід видають близько 5 кВт/год тепла на кілограм дров. Однак, якщо ці дрова будуть вологими, вони даватимуть менше тепла. Наприклад, якщо вологість дров становить 20%, їх теплотворність буде знижено до 4,2 кВт/год на кілограм дров.

Абсолютно сухі дрова хвойних порід дають близько 5,2 кВт/год тепла кілограм дров. Це з тим, що у деревині хвойних порід міститься більше смоли, що дає більше тепла при згорянні. Щоб підвищити теплотворність дров, їх потрібно добре висушити. Це можна зробити, виклавши дрова в приміщенні, що добре провітрюється, на кілька місяців.

Загалом один кубометр сухих листяних дров еквівалентний приблизно 200-250 літрам дизельного палива або 250-300 літрам бензину.

Ще одним важливим фактором, який слід враховувати при виборі дров, є об'єм диму та золи, що виділяються у процесі горіння.

Так, хвойні породи дерев при горінні виділяють багато диму, що пов'язано з наявністю у яких смоли. В свою чергу листяні породи дерев виділяють менше диму та золи. У цілому листяні породи дерев більше підходять для топки котла, ніж хвойні породи дерев. Вони горять повільніше, виділяють більше тепла та менше димлять.

Дрова з дуба є ідеальним варіантом для опалення. Вони горять довго, виділяють найбільшу кількість тепла та мають високу щільність. Однак дубові дрова досить складно рубати і при розпалюванні вони можуть складно займатися.

Вільхові дрова не вимагають сушіння, оскільки вони самі доходять до мінімальної кількості вологи. Вони також мають високу теплотворну здатність та гарний час горіння.

Березові дрова також мають високу теплотворну здатність та гарний час горіння. Вони виділяють при горінні приємний запах, але з роками їхня якість починає погіршуватися. Березові дрова втрачають свою щільну структуру і починають псуватися, а при згорянні виділяти неприємний запах. Тому їх не слід зберігати протягом до часу.

Ясеневі дрова мають найвищу теплотворну здатність серед усіх розглянутих видів дров. Вони на 10% випереджають березові дрова і більше 20% інші види дров. Ясенові дрова також мають гарний час горіння та виділяють при горінні приємний запах.

Ціни на дрова в Україні

Дрова з липи — від 1100 грн/м.куб;

Дрова з тополі — від 1100 до 1 400 грн/м.куб;

Осинові дрова — від 1 600 грн/м.куб;

Соснові дрова — від 1 300 до 1 600 грн/м.куб;

Дрова вільхи — від 1 500 до 1700 грн/м.куб;

Березові дрова — від 1 300 до 1 700 грн/м.куб;

Кленові дрова — від 1 800 до 1 900 грн/м.куб;

Дрова граба — від 1 800 до 1 900 грн/м.куб;

Дрова ясеня — від 1 700 до 1 900 грн/м.куб;

Дрова акації — від 1 800 до 1 900 грн/м.куб;

Дубові дрова — від 1 650 до 1 900 грн/м.куб.

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