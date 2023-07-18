Сколько стоят дрова в Украине 2023

Подготовка к зиме: сколько стоит купить дрова в Украине
Дрова – это один из самых старых видов топлива, используемый человеком. Они использовались для отопления, приготовления пищи, освещения и других целей. Впрочем, для некоторых регионов Украины, особенно наиболее пострадавших от российской агрессии, дрова остаются лучшим вариантом для подготовки к зиме.
Новини.LIVE рассказывают, какие дрова следует выбирать для отопления и сколько они стоят в Украине.
Как выбрать дрова
Различные породы древесины имеют разную теплоотдачу и тип горения. Некоторые породы деревьев горят медленно и выделяют много тепла, другие же горят быстро и дают мало тепла. Дрова из медленно горящих пород деревьев, таких как дуб, бук и береза, лучше подходят для отопления помещений, так как они обеспечивают более длительное горение.
Дрова из быстро горящих пород деревьев, таких как сосна и ель, лучше подходят для использования в печах для приготовления пищи, так как они дают более высокую температуру горения.
Таблица со средними значениями теплотворной способности на один складометр дров:
|
Дрова (естественная сушка)
|
Теплотворная способность кВт.ч/кг
|
Теплотворная способность мега Дж/кг
|
Теплотворная способность МВт.ч./
складометр
|
Объемная плотность (кг/дм3)
|
Плотность кг/
складометр
|
Грабовые дрова
|
4,2
|
15
|
2,1
|
0,72
|
495
|
Буковые дрова
|
4,2
|
15
|
2,0
|
0,69
|
480
|
Ясеневые дрова
|
4,2
|
15
|
2,0
|
0,69
|
480
|
Дубовые дрова
|
4,2
|
15
|
2,0
|
0,67
|
470
|
Березовые дрова
|
4,2
|
15
|
1,9
|
0,65
|
450
|
Дрова из лиственницы
|
4,3
|
15,5
|
1,8
|
0,59
|
420
|
Сосновые дрова
|
4,3
|
15,5
|
1,6
|
0,52
|
360
|
Еловые дрова
|
4,3
|
15,5
|
1,4
|
0,47
|
330
Следует отметить, что влажность дров снижает их теплотворность, поскольку испаряющаяся вода забирает часть тепловой энергии. К примеру, совершенно сухие дрова лиственных пород выдают около 5 кВт/ч тепла на килограмм дров. Однако если эти дрова будут влажными, они будут давать меньше тепла. К примеру, если влажность дров составляет 20%, их теплотворность будет снижена до 4,2 кВт/ч на килограмм дров.
Совершенно сухие дрова хвойных пород дают около 5,2 кВт/ч тепла килограмм дров. Это связано с тем, что в древесине хвойных пород содержится больше смолы, что дает больше тепла при сгорании. Чтобы повысить теплотворность дров, их нужно хорошо высушить. Это можно сделать, выложив дрова в хорошо проветриваемом помещении на несколько месяцев.
В общей сложности один кубометр сухих лиственных дров эквивалентен примерно 200-250 литрам дизельного топлива или 250-300 литрам бензина.
Еще одним важным фактором, который следует учитывать при выборе дров, является объем дыма и золы, выделяемых в процессе горения.
Так, хвойные породы деревьев при горении выделяют много дыма, что связано с наличием в них смолы. В свою очередь лиственные породы деревьев выделяют меньше дыма и золы. В целом лиственные породы деревьев больше подходят для топки котла, чем хвойные породы деревьев. Они горят медленнее, выделяют больше тепла и меньше дымят.
Дрова из дуба являются идеальным вариантом для отопления. Они горят долго, выделяют наибольшее количество тепла и обладают высокой плотностью. Однако дубовые дрова достаточно сложно рубить и при разжигании они могут сложно разгораться.
Ольховые дрова не требуют сушки, поскольку они доходят до минимального количества влаги. Они также имеют высокую теплотворную способность и хорошее время горения.
Березовые дрова имеют высокую теплотворную способность и хорошее время горения. Они выделяют при горении приятный запах, но с годами их качество начинает ухудшаться. Березовые дрова теряют свою плотную структуру и начинают портиться, а при сгорании выделять неприятный запах. Поэтому их не следует хранить в течение одного времени.
Ясеневые дрова обладают самой высокой теплотворной способностью среди всех рассматриваемых видов дров. Они на 10% опережают березовые дрова и более 20% других видов дров. Ясеновые дрова также имеют хорошее время горения и выделяют при горении приятный запах.
Цены на дрова в Украине.
Дрова из липы – от 1100 грн/м.куб;
Дрова из тополя – от 1100 до 1 400 грн/м.куб;
Осиновые дрова – от 1 600 грн/м.куб;
Сосновые дрова – от 1 300 до 1 600 грн/м.куб;
Дрова ольхи – от 1 500 до 1700 грн/м.куб;
Березовые дрова – от 1 300 до 1 700 грн/м.куб;
Кленовые дрова – от 1 800 до 1 900 грн/м.куб;
Дрова граба – от 1 800 до 1 900 грн/м.куб;
Дрова ясеня – от 1 700 до 1 900 грн/м.куб;
Дрова акации – от 1 800 до 1 900 грн/м.куб;
Дубовые дрова — от 1650 до 1900 грн/м.куб.
Напомним, мы рассказывали, сколько сейчас стоят генераторы в Украине . Генераторы, которые раньше стоили чуть ли не вес золота, пока значительно потеряли свою стоимость. Кроме того, мы собрали цены на солнечные панели в Украине . Установка солнечной панели может быть очень полезна, если нас ждет еще одна зима блекаутов.