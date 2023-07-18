Сколько стоят дрова в Украине 2023

Склад дров. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Дрова – это один из самых старых видов топлива, используемый человеком. Они использовались для отопления, приготовления пищи, освещения и других целей. Впрочем, для некоторых регионов Украины, особенно наиболее пострадавших от российской агрессии, дрова остаются лучшим вариантом для подготовки к зиме.

Новини.LIVE рассказывают, какие дрова следует выбирать для отопления и сколько они стоят в Украине.

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Как выбрать дрова

Различные породы древесины имеют разную теплоотдачу и тип горения. Некоторые породы деревьев горят медленно и выделяют много тепла, другие же горят быстро и дают мало тепла. Дрова из медленно горящих пород деревьев, таких как дуб, бук и береза, лучше подходят для отопления помещений, так как они обеспечивают более длительное горение.

Дрова из быстро горящих пород деревьев, таких как сосна и ель, лучше подходят для использования в печах для приготовления пищи, так как они дают более высокую температуру горения.

Таблица со средними значениями теплотворной способности на один складометр дров:

Дрова (естественная сушка) Теплотворная способность кВт.ч/кг Теплотворная способность мега Дж/кг Теплотворная способность МВт.ч./ складометр Объемная плотность (кг/дм3) Плотность кг/ складометр Грабовые дрова 4,2 15 2,1 0,72 495 Буковые дрова 4,2 15 2,0 0,69 480 Ясеневые дрова 4,2 15 2,0 0,69 480 Дубовые дрова 4,2 15 2,0 0,67 470 Березовые дрова 4,2 15 1,9 0,65 450 Дрова из лиственницы 4,3 15,5 1,8 0,59 420 Сосновые дрова 4,3 15,5 1,6 0,52 360 Еловые дрова 4,3 15,5 1,4 0,47 330

Следует отметить, что влажность дров снижает их теплотворность, поскольку испаряющаяся вода забирает часть тепловой энергии. К примеру, совершенно сухие дрова лиственных пород выдают около 5 кВт/ч тепла на килограмм дров. Однако если эти дрова будут влажными, они будут давать меньше тепла. К примеру, если влажность дров составляет 20%, их теплотворность будет снижена до 4,2 кВт/ч на килограмм дров.

Совершенно сухие дрова хвойных пород дают около 5,2 кВт/ч тепла килограмм дров. Это связано с тем, что в древесине хвойных пород содержится больше смолы, что дает больше тепла при сгорании. Чтобы повысить теплотворность дров, их нужно хорошо высушить. Это можно сделать, выложив дрова в хорошо проветриваемом помещении на несколько месяцев.

В общей сложности один кубометр сухих лиственных дров эквивалентен примерно 200-250 литрам дизельного топлива или 250-300 литрам бензина.

Еще одним важным фактором, который следует учитывать при выборе дров, является объем дыма и золы, выделяемых в процессе горения.

Так, хвойные породы деревьев при горении выделяют много дыма, что связано с наличием в них смолы. В свою очередь лиственные породы деревьев выделяют меньше дыма и золы. В целом лиственные породы деревьев больше подходят для топки котла, чем хвойные породы деревьев. Они горят медленнее, выделяют больше тепла и меньше дымят.

Дрова из дуба являются идеальным вариантом для отопления. Они горят долго, выделяют наибольшее количество тепла и обладают высокой плотностью. Однако дубовые дрова достаточно сложно рубить и при разжигании они могут сложно разгораться.

Ольховые дрова не требуют сушки, поскольку они доходят до минимального количества влаги. Они также имеют высокую теплотворную способность и хорошее время горения.

Березовые дрова имеют высокую теплотворную способность и хорошее время горения. Они выделяют при горении приятный запах, но с годами их качество начинает ухудшаться. Березовые дрова теряют свою плотную структуру и начинают портиться, а при сгорании выделять неприятный запах. Поэтому их не следует хранить в течение одного времени.

Ясеневые дрова обладают самой высокой теплотворной способностью среди всех рассматриваемых видов дров. Они на 10% опережают березовые дрова и более 20% других видов дров. Ясеновые дрова также имеют хорошее время горения и выделяют при горении приятный запах.

Цены на дрова в Украине.

Дрова из липы – от 1100 грн/м.куб;

Дрова из тополя – от 1100 до 1 400 грн/м.куб;

Осиновые дрова – от 1 600 грн/м.куб;

Сосновые дрова – от 1 300 до 1 600 грн/м.куб;

Дрова ольхи – от 1 500 до 1700 грн/м.куб;

Березовые дрова – от 1 300 до 1 700 грн/м.куб;

Кленовые дрова – от 1 800 до 1 900 грн/м.куб;

Дрова граба – от 1 800 до 1 900 грн/м.куб;

Дрова ясеня – от 1 700 до 1 900 грн/м.куб;

Дрова акации – от 1 800 до 1 900 грн/м.куб;

Дубовые дрова — от 1650 до 1900 грн/м.куб.

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