Чи можна не платити кредит під час війни?

Під час війни права банків обмежені. Фото: ВІККА

Тема неповернення відсотків по кредиту та наслідків їх невиплати незмінно привертає увагу. Рішення Конституційного Суду, винесене у червні 2022 року, спровокувало значні зрушення в цій сфері. Далі розповімо про те, коли виплату відсотків краще прострочити й пояснимо, що робити, якщо немає чим платити кредит під час війни.

Нещодавно про те, як справитися із кредитом під час війни, писали "Weukraine".

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Рішення Конституційного Суду

Як повідомила радниця LCF Law Group Ірина Кобець, раніше згідно з рішенням Конституційного суду 2022 року боржники зобов’язані були сплачувати відсотки, зазначені в кредитному договорі, лише до дати повернення кредиту. Після цієї дати банк міг вдаватися лише до "заходів відповідальності". Таким чином, комісія за прострочений кредит (3%) була більш вигідною порівняно з процентними ставками за чинними кредитами, які становлять від 4-6% річних в іноземній валюті та 13-15% річних у національній валюті.

На жаль, це правило було спростовано під час коронавірусу: у 2020 році було введено мораторій, який заборонив банкам стягувати штрафи за порушення кредитних договорів на період карантину, але "Ощадбанк" оскаржив нове правило подавши конституційну скаргу. Тоді конституційний суд визначив, що встановлений закон справді не обмежує право банків на отримання відсотків як плати за користування кредитом навіть тоді, коли він отримує 3% річних як міру відповідальності.

А як щодо воєнного стану?

Війна все дещо змінила умови виплати кредитів, адже воєнний стан — це форс-мажор. Під час війни банк:

• не має права підвищувати податкову ставку в разі несвоєчасної сплати кредиту;

• не має права нараховувати пеню та штрафи;

• мусить списати штрафи й пеню, накладені за невчасну сплату кредиту, починаючи з 24 лютого 2022 року;

• не має права виселяти людей із житла, що перебуває в іпотеці.

Втім, якщо банк вимагає платити за кредит навіть під час війни, надайте йому лист 28.02.2022 торгово-промислової палати України, де роз’яснюється, що війна — це форс-мажорні обставини. Якщо ж установа не відреагує, то слід подати до суду і вимагати списання накладених штрафів. В крайньому разі ви маєте право звернутися до поліції.

На що банк має право навіть під час війни?

Під час війни кредитори все ж мають право: дзвонити, писати листи й навіть продати борг колекторам. Також вони мають право подати позов до суду з вимогою накласти арешт на майно, примусово стягти кошти, списати гроші з рахунку та обмежити право виїзду за кордон. Закон також не забороняє арештувати рахунок і майно чи продавати рухоме майно. На жаль, виїзд за кордон також може бути можливим лише для тих, чий борг менший за 100 тисяч гривень".

Юристи стверджують, що люди, які не мають змоги сплачувати кредит, повинні зняти з карток українських банків та депозитних рахунків гроші, інакше банк може домогтися судового рішення і їх спишуть. Варто також закрити кредитні картки й кредитні ліміти, адже навіть якщо ви маєте ліміт банк за рішенням суду може автоматично видати вам кредит на погашення іншого кредиту!

Експерти також стверджують, що варто також почекати, поки Україна виконає зобов’язання переглянути процедуру банкрутства фізичних осіб у меморандумі із міжнародними кредиторами. У Європі існує механізм банкрутства, який передбачає, що спочатку майно банкрута перевіряють, а потім йому протягом кількох років доводиться повідомляти про деякі свої покупки, зміну роботи та оформлення кредитів.

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