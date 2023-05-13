Нові правила оплати карткою від НАБУ

Доведеться пройти додаткову аутоідентифікацію. Фото: Pexels

Національний банк України (НБУ) запровадив нові правила оплати послуг банківськими картками. Посадовці впевнені, що це допоможе боротися із шахрайськими схемами, що діють в Україні.

Про те, як тепер будемо оплачувати покупки карткою, написали Zn.ua.

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НБУ створив нові платіжні сервіси, що вимагають посиленої автентифікації користувачів у процесі оплати. Це передбачає проходження процедури покращеної аутентифікації при:

встановленні віддаленого доступу до банківських рахунків;

ініціювання віддалених платіжних операцій;

та інших дій у разі, якщо вони можуть бути схожими на махінації.

Згідно з інформацією, наданою НБУ, після завершення процедури посиленої аутентифікації створюється унікальний код аутентифікації. Цей код відповідає за приймання платіжних послуг на короткий період часу, відмову в доступі до облікового запису та ініціювання віддалених платіжних операцій лише у разі потреби.

Чоловік хоче здійснити онлайн-покупку. Фото: Pexels

Що доведеться робити?

Раніше клієнтам потрібно було лише надати інформацію про свою платіжну картку та одноразовий пароль для здійснення онлайн-транзакцій. Однак згідно з новими правилами для завершення транзакції потрібно як мінімум два елементи захисту, які забезпечують додатковий рівень безпеки.

Нові правила поширюються на всі платіжні послуги, що надаються платіжними системами, фінансовими установами, іноземними платіжними системами, операторами поштових переказів, електронними гаманцями, банками, нефінансовими платіжними сервісами, а також НБУ та іншими державними органами та органами місцевого самоуправління.

До речі, нещодавно ми писали про те, як зекономити в продуктовому магазині. Це дуже актуальна інформація, адже скоро ціни в Україні знову зміняться.

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