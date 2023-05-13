Новые правила оплаты картой от НАБУ

Придется пройти дополнительную аутоидентификацию. Фото: Pexels

Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые правила оплаты услуг банковскими картами. Чиновники уверены, что это поможет бороться с мошенническими схемами, действующими в Украине.

О том, как теперь будем оплачивать покупки картой написали Zn.ua.

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НБУ создал новые платежные сервисы, требующие усиленной проверки подлинности пользователей в процессе оплаты. Это предполагает прохождение процедуры улучшенной аутентификации при:

установлении удаленного доступа к банковским счетам;

инициирование удаленных платежных операций;

и других действий, в случае, если они могут походить на махинации.

Согласно информации, предоставленной НБУ, по завершении процедуры усиленной аутентификации создается уникальный код аутентификации. Этот код отвечает за прием платежных услуг на короткий период времени, отказ в доступе к учетной записи и инициирование удаленных платежных операций только в случае необходимости.

Мужчина хочет совершить онлайн-покупку. Фото: Pexels

Что придется делать?

Раньше клиентам нужно было только предоставить информацию о своей платежной карте и одноразовом пароле для осуществления онлайн-транзакций. Однако согласно новым правилам для завершения транзакции требуется как минимум два элемента защиты, обеспечивающих дополнительный уровень безопасности.

Новые правила распространяются на все платежные услуги, предоставляемые платежными системами, финансовыми учреждениями, иностранными платежными системами, операторами почтовых переводов, электронными кошельками, банками, нефинансовыми платежными сервисами, НБУ и другими государственными органами и органами местного самоуправления.

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