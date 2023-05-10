Як зекономити на продуктах?

Зекономте на продуктах! Фото: Pexels

Українці витрачають на продукти харчування значну частину зарплатні, тому не припиняють шукати способи зекономити. Ось кілька лайфхаків, які допоможуть вам заощадити під час покупок у магазині.

Про це пише "Лайфхак".

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Купуйте продукти в різних магазинах

Помилка багатьох людей полягає в тому, що вони роблять покупки в одному супермаркеті. Однак часто у різних магазинах різні ціни на однакові товари: наприклад, в одному дешевим може бути молоко, а в іншому — крупи. Роблячи покупки в кількох магазинах, ви можете скористатися найкращими пропозиціями та заощадити гроші.

Сформуйте раціон на тиждень

Ще одна помилка — це відсутність плану. Замість того щоб щоразу купувати все, що сподобалось, спробуйте скласти раціон на тиждень. Це допоможе уникнути імпульсивних покупок і скоротити бюджет на продукти. Крім того, плануючи заздалегідь, ви зможете скористатися розпродажами та знижками.

Супермаркет — це місце, де можна добряче зекономити. Фото: Pxful

Не беріть дітей із собою

Купувати продукти з дітьми це не лише складно, але й дорого, адже вони постійно намагаються покласти у корзину смаколики, яких немає у вашому списку покупок. Щоб заощадити гроші, залиште дітей вдома або візьміть із собою щось, що їх відволікатиме, наприклад — планшет.

Зверніть увагу на продукти на верхній і нижній полицях

Найдорожчі товари зазвичай розташовують на рівні очей, тому обов’язково прогляньте ціни на продукти, розташовані на верхніх і нижніх полицях. Скоріше за все там ви зможете знайти товари аналогічної якості, втім — за нижчу ціною.

Уважно аналізуйте "акційні пропозиції"

В більшості випадків рекламні акції розробляють для того, щоб заробив продавець, тому уважно аналізуйте акційні пропозиції. Переконайтеся, що знижка досить значна як для того, щоб виправдати покупку, а також — що товар вам дійсно потрібен. Також варто перевірити, яку ціну акційний товар мав тиждень тому — не виключено, що раніше він коштував не дорожче, а дешевше.

Пам'ятайте, що брендовий товар може коштувати майже вдвічі дорожче

Не обманюйте себе брендингом. Фірмовий товар може бути майже вдвічі дорожчим за товар маловідомого бренду, але це не гарантує аналогічної різниці в якості.

Економія — це чудовий спосіб збільшити бюджет на третину! Фото: google.com

Беріть обіди з дому

Щоб заощадити гроші, беріть обіди з дому, а не купуйте їх у магазині. Це не тільки заощадить ваші гроші, але й допоможе залишатися здоровим.

Не купуйте дрібниці на касі

Ви запитували себе чому біля каси стоять полиці із дрібними дешевими товарами. Якщо так, то ви, мабуть, вже здогадалися що їх кладуть туди для того, аби люди, що які стоять в черзі, купували їх хоча б для того, щоб не нудьгувати. Ціни на цю дрібноту зазвичай завищені, тому купувати її точно не варто.

Дотримуючись цих простих лайфхаків ви зможете заощадити до чверті від суми, яку витрачаєте зазвичай!

До слова, нещодавно ми писали про те, що уряд анонсував підвищення пенсій.