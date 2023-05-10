Как сэкономить на продуктах?

Сэкономьте на продуктах! Фото: Pexels

Украинцы тратят на продукты питания значительную часть зарплаты, поэтому не перестают искать способы сэкономить. Вот несколько лайфхаков, которые помогут вам сэкономить во время покупок в магазине.

Об этом пишет "Лайфхак ".

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Покупайте продукты в разных магазинах

Ошибка многих людей заключается в том, что они совершают покупки в одном супермаркете. Однако часто в разных магазинах разные цены на одинаковые товары: например, в одном дешевым может быть молоко, а в другом — крупы. Совершая покупки в нескольких магазинах, вы можете воспользоваться лучшими предложениями и сэкономить деньги.

Сформируйте рацион в неделю

Еще одна ошибка — это отсутствие плана. Вместо того чтобы каждый раз покупать все, что понравилось, попробуйте составить рацион на неделю. Это поможет избежать импульсивных покупок и сократить бюджет на продукты. Кроме того, планируя заранее, вы можете воспользоваться распродажами и скидками.

Супермаркет — это место, где можно изрядно сэкономить. Фото: Pxful

Не берите детей с собой

Покупать продукты с детьми это не только сложно, но и дорого, ведь они постоянно пытаются положить в корзину вкусности, которых нет в списке покупок. Чтобы сэкономить деньги, оставьте детей дома или возьмите с собой что-нибудь, что будет их отвлекать, например — планшет.

Обратите внимание на продукты на верхней и нижней полках

Самые дорогие товары обычно размещают на уровне глаз, поэтому обязательно просмотрите цены на продукты, расположенные на верхних и нижних полках. Скорее всего, там вы сможете найти товары аналогичного качества, впрочем — по более низкой цене.

Внимательно анализируйте "акционные предложения"

В большинстве случаев рекламные акции разрабатывают для того чтобы заработал исключительно продавец, поэтому внимательно анализируйте акционные предложения. Убедитесь, что скидка достаточно значительна как для того, чтобы оправдать покупку, а также что товар вам действительно нужен. Также стоит проверить, какую цену у акционного товара была неделя назад — не исключено, что раньше он стоил не дороже, а дешевле.

Помните, что брендовый товар может стоить почти вдвое дороже

Не обманывайтесь брендингом. Фирменный товар может быть почти вдвое дороже товара малоизвестного бренда, но это не гарантирует аналогичной разницы в качестве.

Экономия – это отличный способ увеличить бюджет на треть! Фото: google.com

Берите обеды из дома

Чтобы сэкономить, берите обеды из дома, а не покупайте их в магазине. Это не только сэкономит ваши деньги, но и поможет оставаться здоровым.

Не покупайте мелочи на кассе

Вы спрашивали себя, почему у кассы стоят полки с мелкими дешевыми товарами? Если да, то вы, наверное, уже догадались, что их кладут туда для того, чтобы стоящие в очереди люди покупали их хотя бы для того, чтобы не скучать. Цены на эту мелочь обычно завышены, поэтому покупать ее точно не следует.

Следуя этим простым лайфхакам вы сможете сэкономить до четверти от суммы, которую тратите обычно!

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