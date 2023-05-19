Можно ли не платить кредит во время войны?

Во время войны права банков ограничены. Фото: ВИККА

Тема не возврата процентов по кредиту и последствий их невыплаты постоянно обращает на себя внимание. Решение Конституционного Суда, вынесенное в июне 2022 г., спровоцировало значительные сдвиги в этой сфере. Далее расскажем о том, когда выплату процентов лучше просрочить и объясним, что делать, если нечем платить кредит во время войны.

Недавно о том, как справиться с кредитом во время войны, писали "Weukraine".

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Решение Конституционного Суда

Как сообщила советница LCF Law Group Ирина Кобец, ранее согласно решению Конституционного суда 2022 года должники обязаны были платить проценты, указанные в кредитном договоре, только до даты возврата кредита. После этой даты банк мог прибегать только к "мерам ответственности". Таким образом, комиссия за просроченный кредит (3%) была более выгодна по сравнению с процентными ставками по действующим кредитам, которые составляют от 4-6% годовых в иностранной валюте и 13-15% годовых в национальной валюте.

К сожалению, это правило было опровергнуто во время коронавируса: в 2020 году был введен мораторий, запретивший банкам взимать штрафы за нарушение кредитных договоров на период карантина, но "Ощадбанк" обжаловал новое правило подав конституционную жалобу. Тогда Конституционный суд определил, что установленный закон действительно не ограничивает право банков на получение процентов в виде платы за пользование кредитом даже тогда, когда он получает 3% годовых как степень ответственности.

А как насчет военного положения?

Война все изменила условия выплаты кредитов, ведь военное положение — это форс-мажор. Во время войны банк:

не имеет права повышать налоговую ставку в случае несвоевременной уплаты кредита;

не имеет права начислять пеню и штрафы;

должен списать штрафы и пеню, наложенные за несвоевременную уплату кредита, начиная с 24 февраля 2022 года;

не имеет права выселять людей из жилья, находящегося в ипотеке.

Впрочем, если банк требует платить за кредит даже во время войны, продемонстрируйте ему письмо 28.02.2022 от торгово-промышленной палаты Украины, где разъясняется, что война — это форс-мажорные обстоятельства. Если же учреждение не отреагирует, следует подать в суд и требовать списания наложенных штрафов.

На что банк имеет право даже во время войны?

Во время войны кредиторы все же имеют право звонить, писать письма и даже продать долг коллекторам. Также они имеют право подать иск в суд с требованием наложить арест на имущество, принудительно взыскать денежные средства, списать деньги со счета и ограничить право выезда за границу. Закон также не запрещает арестовать счет и имущество или продавать движимое имущество. К сожалению, выезд за границу также может быть невозможен только для тех, чей долг меньше 100 тысяч гривен".

Юристы утверждают, что люди, не имеющие возможности выплатить кредит, должны снять с карт украинских банков и депозитных счетов деньги, иначе банк может добиться судебного решения и их спишут. Стоит также закрыть кредитные карты и кредитные лимиты, ведь даже если у вас есть лимит банк по решению суда сможет автоматически выдать вам кредит на погашение другого кредита!

Эксперты также утверждают, что стоит подождать, пока Украина выполнит обязательство пересмотреть процедуру банкротства физических лиц в меморандуме с международными кредиторами. В Европе существует механизм банкротства, который предполагает, что сначала имущество банкрота проверяют, а затем ему в течение нескольких лет приходится сообщать о некоторых своих покупках, смене работы и оформлении кредитов.

Напомним, недавно мы писали о том, как отказаться от автоматического продления депозита в "ПриватБанке".

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