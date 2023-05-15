Ціни на квартири в Києві та Львові під час війни

Чи варто купувати зараз? Фото: dom.ria

Війна — це час, коли ціни на житло досить передбачувано змінюються. Провідне фінансове видання Finance.ua провело дослідження, щоб дізнатися ціни на готові квартири від забудовників у найбільших містах України. Далі розповімо про вартість житла в Києві та Львові.

Дані, представлені в матеріалі, можна знайти на сайті Finance.ua.

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Ціни на квартири в Києві

У Києві цінова політика для новобудов варіюється в залежності від кількості кімнат. Найдешевший варіант на околиці столиці — квартира площею 26 кв.м за 728 тис. грн (28 тис. грн за метр). Найдорожчою є 3-кімнатна квартира площею 188 квадратних метрів вартістю 39,2 млн грн (208,5 тис. грн/кв.м).

Середня вартість квартир, доступних для продажу від забудовників у Києві, така:

• двокімнатні квартири — 2,35 млн грн або 55 575 грн за кв.;

• двокімнатні квартири — 4,22 млн грн або 63 775 грн за кв.;

• трикімнатні квартири — 5,64 млн грн або 53 050 грн за кв..

Варто зазначити, що в будинках, зведених кілька десятиліть тому, досі є доступні для продажу квартири від забудовників, втім, ці пропозиції вважаються частиною первинного ринку. Однак більшість квартир, що виставлені на продаж зараз, — це житло у будинках, зведених у 2021-2022 роках.

Львів став дорожчим?

У Львові вартість квартир за кількістю кімнат розподіляється так:

• однокімнатні — від 1,81 млн грн (48 кв. м) до 5 млн грн (55 кв. м);

• двокімнатні — від 1,87 млн грн (52 кв. м) до 8,91 млн грн (87,3 кв. м);

• трикімнатні — від 2,43 млн грн (67 кв. м) до 8,99 млн грн (91,2 кв. м);

• чотири- та п’ятикімнатні квартири — від 18,95 млн грн за площу 215,89 кв.

Середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить 3,5 млн грн, середня ціна квадратного метра — 60 650 грн. Для двокімнатних квартир найпоширеніший діапазон цін — в районі 4,4 млн грн, або 53 050 грн за квадратний метр. Трикімнатні та чотирикімнатні квартири мають середні ціни 5,12 млн грн та 47,4 тис. грн за квадратний метр відповідно.

Найдорожчими квартирами у Львові є 5-кімнатні квартири площею 721-740 кв.м, ціна яких становить 24,63 млн грн (33 250-34 150 грн за 1 кв. м). Натомість найдешевші варіанти — однокімнатні квартири вартістю 1,81-1,9 млн грн.

Нагадуємо, нещодавно ми писали про те, що люди, будинки яких розбили росіяни, отримують компенсації.

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