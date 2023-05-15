Цены на квартиры в Киеве и Львове во время войны

Стоит ли покупать сейчас? Фото: dom.ria

Война — это время, когда цены на жилье меняются достаточно предсказуемо. Ведущее финансовое издание Finance.ua провело исследование, чтобы узнать цены на готовые квартиры от застройщиков в крупнейших городах Украины. Далее расскажем о стоимости жилья в Киеве и Львове.

Данные, представленные в материале, можно найти на сайте Finance.ua.

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Цены на квартиры в Киеве

В Киеве ценовая политика для новостроек варьируется в зависимости от количества комнат. Самый дешевый вариант на окраине столицы — квартира площадью 26 кв.м за 728 тыс. грн (28 тыс. грн за метр). Самая дорогая 3-комнатная квартира площадью 188 квадратных метров стоит 39,2 млн грн (208,5 тыс. грн/кв.м).

Средняя стоимость квартир, доступных для продажи от застройщиков в Киеве, такова:

• двухкомнатные квартиры — 2,35 млн. грн. или 55 575 грн. за кв.;

• двухкомнатные квартиры — 4,22 млн. грн. или 63 775 грн. за кв.;

• трехкомнатные квартиры — 5,64 млн. грн. или 53 050 грн. за кв.

Стоит отметить, что в домах, построенных несколько десятилетий назад, до сих пор доступны для продажи квартиры от застройщиков. Впрочем, они продаются как квартиры первичного рынка, хотя большинство квадратных метров, выставленных на продажу сейчас — это жилье в домах, построенных в 2021-2022 годах.

Львов стал дороже?

Во Львове стоимость квартир по количеству комнат распределяется следующим образом:

• однокомнатные — от 1,81 млн. грн. (48 кв. м) до 5 млн. грн. (55 кв. м);

• двухкомнатные — от 1,87 млн. грн. (52 кв. м) до 8,91 млн. грн. (87,3 кв. м);

• трехкомнатные — от 2,43 млн. грн. (67 кв. м) до 8,99 млн. грн. (91,2 кв. м);

• четырех- и пятикомнатные квартиры — от 18,95 млн. грн. за площадь 215,89 кв.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет 3,5 млн. грн., а средняя цена квадратного метра — 60 650 грн. Для двухкомнатных квартир наиболее распространен диапазон цен — в районе 4,4 млн. грн., или 53 050 грн. за квадратный метр. Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры имеют средние цены 5,12 млн. грн. и 47,4 тыс. грн. за квадратный метр соответственно.

Самые дорогие квартиры во Львове — это 5-комнатные апартаменты площадью 721-740 кв.м, цена которых составляет 24,63 млн грн (33 250-34 150 грн за 1 кв. м). Самые дешевые варианты — однокомнатные квартиры стоимостью 1,81-1,9 млн грн.

Напомним, недавно мы писали о том, что люди, дома которых разбили россияне, получают компенсации.

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