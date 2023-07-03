Експерт пояснив, чому вимоги НБУ з вводу телефону для поповнення банківських карток не мають сенсу

Дівчина біля терміналу. Фото: cardknox.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно за'явилася інформація, що, починаючи з 1 серпня, для здійснення готівкових внесків на картки через термінали буде вимагатися введення номеру мобільного телефону платника. Ці вимоги базуються на постановах Національного банку України № 90 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та № 89 "Про внесення змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банків та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні".

Така новина видається трохи дивною, оскільки в Україні номера мобільних телефонів не закріплені за особою. Тому провести ідентифікацію людини за номером телефону — неможливо. Про це Новинам.LIVE повідомив економічний експерт Борис Кушнірук.

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На думку Бориса Кушнірука таке рішення НБУ просто немає сенсу.

"Ті хто писав и погоджував цю постанову — не розуміють, що у нас номера мобільних телефонів не прив'язані до людини. У нас продаються картки операторів і наразі у них немає обов'язку проводити ідентифікацію людини", — наголосив Кушнірук.

Для чого потрібно буде вводити телефон при поповненні карток готівкою

На думку економічного експерта на такий крок в Національному банку України могли піти, щоб спробувати ідентифікувати особу, яка здійснює фінансову операцію. Але за вказаними вище причинами, це просто не буде ефективним. Мало того, для запровадження в Україні ідентифікації особи за номером мобільного телефону, на думку Кушнірука, потрібно чимало часу.

"На введення процедури ідентифікації осіб за номером телефону потрібно дуже багато часу. У людей в Україні мільйони prepay карток мобільних операторів — потрібен час щоб їх всіх ідентифікувати. А що робити з тими номерами, які випущені і не ідентифіковані? Їх мають взагалі тоді заблокувати. Тим більше, що у людей можуть бути одразу декілька номерів на руках", — резюмував Борис Кушнірук.

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Наразі регулятор веде перемовини з Кабінетом міністрів України, як компенсувати витрати водоканалів.