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Эксперт объяснил, почему требования НБУ по вводу телефона для пополнения карт не имеют смысла

3 июля 2023 17:36
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Эксперт объяснил, почему требования НБУ по вводу телефона для пополнения карт не имеют смысла
Девушка возле терминала. Фото: cardknox.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Недавно появилась информация, что начиная с 1 августа для осуществления наличных взносов на карты через терминалы будет требоваться введение номера мобильного телефона плательщика. Эти требования базируются на постановлениях Национального банка Украины № 90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и № 89 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банков и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".

Такая новость кажется немного странной, поскольку в Украине номера мобильных телефонов не закреплены за человеком. Поэтому провести идентификацию человека по номеру телефона невозможно. Об этом сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук.

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По мнению Бориса Кушнирука, такое решение НБУ просто не имеет смысла.

"Те, кто писал и согласовывал это постановление — не понимают, что у нас номера мобильных телефонов не привязаны к человеку. У нас продаются карточки операторов и пока у них нет обязанности проводить идентификацию человека", — подчеркнул Кушнирук.

Для чего нужно будет вводить телефон при пополнении карт наличными

По мнению экономического эксперта, на такой шаг в Национальном банке Украины могли пойти, чтобы попытаться идентифицировать человека, осуществляющего финансовую операцию. Но по вышеуказанным причинам, это просто не будет эффективным. Более того, для введения в Украине идентификации личности по номеру мобильного телефона, по мнению Кушнирука, требуется немало времени.

"На введение процедуры идентификации лиц по номеру телефона нужно очень много времени. У людей в Украине миллионы prepay карт мобильных операторов — нужно время, чтобы их всех идентифицировать. А что делать с теми номерами, которые выпущены и не идентифицированы? Их должны тогда вообще заблокировать. Тем более что у людей могут быть сразу несколько номеров на руках", — резюмировал Борис Кушнирук.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила решение о повышении тарифов на воду. Пока регулятор ведет переговоры с Кабинетом министров Украины, как компенсировать расходы водоканалов.

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