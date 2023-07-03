Эксперт объяснил, почему требования НБУ по вводу телефона для пополнения карт не имеют смысла
Недавно появилась информация, что начиная с 1 августа для осуществления наличных взносов на карты через терминалы будет требоваться введение номера мобильного телефона плательщика. Эти требования базируются на постановлениях Национального банка Украины № 90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и № 89 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банков и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".
Такая новость кажется немного странной, поскольку в Украине номера мобильных телефонов не закреплены за человеком. Поэтому провести идентификацию человека по номеру телефона невозможно. Об этом сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук.
По мнению Бориса Кушнирука, такое решение НБУ просто не имеет смысла.
"Те, кто писал и согласовывал это постановление — не понимают, что у нас номера мобильных телефонов не привязаны к человеку. У нас продаются карточки операторов и пока у них нет обязанности проводить идентификацию человека", — подчеркнул Кушнирук.
Для чего нужно будет вводить телефон при пополнении карт наличными
По мнению экономического эксперта, на такой шаг в Национальном банке Украины могли пойти, чтобы попытаться идентифицировать человека, осуществляющего финансовую операцию. Но по вышеуказанным причинам, это просто не будет эффективным. Более того, для введения в Украине идентификации личности по номеру мобильного телефона, по мнению Кушнирука, требуется немало времени.
"На введение процедуры идентификации лиц по номеру телефона нужно очень много времени. У людей в Украине миллионы prepay карт мобильных операторов — нужно время, чтобы их всех идентифицировать. А что делать с теми номерами, которые выпущены и не идентифицированы? Их должны тогда вообще заблокировать. Тем более что у людей могут быть сразу несколько номеров на руках", — резюмировал Борис Кушнирук.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила решение о повышении тарифов на воду. Пока регулятор ведет переговоры с Кабинетом министров Украины, как компенсировать расходы водоканалов.