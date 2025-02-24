Уряд планує продовжити термін бронювання до 31 березня 2025 року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Уряд України розглядає можливість продовження дії дозволу на бронювання від мобілізації для працівників підприємств. Планується, що термін бронювання буде продовжений до 31 березня 2025 року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прем'єра Дениса Шмигаля.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про це під час форуму "Україна. Рік 2025", зазначивши, що таке рішення обумовлене кібератакою на державні реєстри, яка обмежила доступ до них протягом понад 20 днів.

Нагадаємо, що уряд України ухвалив постанову №1489 від 24 грудня, яка автоматично продовжила дію всіх бронювань від мобілізації на один місяць, згідно з їхнім статусом на 19 грудня (дата кібератаки), але не пізніше ніж до 28 лютого 2025 року.

Раніше, 19 грудня, сталася масштабна кібератака на державні реєстри України, що призвело до тимчасової зупинки роботи єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Міністерству юстиції.

Внаслідок цієї атаки в додатку "Дія" тимчасово стали недоступними 27 послуг, серед яких реєстрація ФОП і ТОВ, бронювання працівників від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з працівників аграрних підприємств можна забронювати в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чому на деяких підприємствах важливо бронювати 90 відсотків працівників.