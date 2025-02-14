Відстрочка від мобілізації для аграріїв 2025 — кого забронюють

Працівники ТЦК та СП оформлюють документи. Фото: Facebook/Житомирський ТЦК та СП

В Україні триває загальна мобілізація, однак певні категорії громадян можуть отримати відстрочку. Це стосується, зокрема, й аграріїв — на час жнив працівники можуть отримати бронювання.

Новини.LIVE розповідають про те, хто з аграріїв може отримати відстрочку від мобілізації у 2025 році.

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Відстрочка від мобілізації для аграріїв

Забронювати працівників можуть виробники продовольства, а також аграрні підприємства. Для цього необхідно подати списки робітників до Міністерства аграрної політики та продовольства України. Після цього військовозобов'язані чоловіки отримають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Фермер має право забронювати своїх працівників на час польових робіт.

Як забронювати аграріїв у 2025 році

Для бронювання працівників агропідприємств потрібно:

скласти список працівників, які будуть заброньовані, та визначити, чи підлягають вони бронюванню;

обрати для бронювання важливі для функціонування підприємства посади. Деякі органи державної влади вже визначили перелік підхожий для бронювання посад. Йдеться, наприклад, про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

направити пропозиції щодо бронювання у відповідні органи. Пропозицію щодо бронювання необхідно буде скласти після обрання працівників. Для цього потрібно заповнити спеціально встановлену форму.

Хто ще має право на відстрочку у 2025 році

Відстрочку від мобілізації у 2025 році мають такі категорії:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження від військово-лікарської комісії (із зобов'язанням повторно пройти ВЛК через 6-12 місяців);

особи, які були у полоні (вони можуть служити добровільно);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки навіть однієї дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері та батьки-одиначки;

вчені та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних недієздатними рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Нагадаємо, відстрочка від мобілізації для педагогів розповсюджується не тільки на навчальний рік, а й на канікули. Крім того, Міноборони спростило процес надання та продовження відстрочки від мобілізації для учителів.

Також студенти українських вишів мають право оформити відстрочку від мобілізації. Однак це не робиться автоматично — необхідно подати заяву і документи до ТЦК.