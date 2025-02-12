Скасування відстрочки - чи може ТЦК скасувати відстрочку

Чи скасує ТЦК відстрочку для оформлення бронювання
Оформити бронювання за наявності чинної відстрочки неможливо, громадянин може мати лише один захист від мобілізації. Тому треба звертатися до територіального центру комплектування з проханням скасувати відстрочку, але у такій ситуації є свої ризики.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Скасувати відстрочку заради бронювання
Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку чи бронювання лише за однією підставою.
Тому до юристів звернувся громадянин, який поцікавився — чи можна скасувати відстрочку, отриману для навчання в аспірантурі, аби оформити бронювання від мобілізації на робочому місці, і хто може скасувати відстрочку.
"ТЦК є органом, який надає, скасовує та оформлює відстрочки. Тож, потрібно звертатись до останнього", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Проблема у ситуації зі скасуванням відстрочки
Разом з тим, підкреслив юрист, у такій ситуації громадянин є максимально вразливим з точки зору мобілізації.
"Врахуйте ризики того, що на момент скасування відстрочки Ви не матимете чинного бронювання", — зазначив Айвазян.
Він також згадав про інший варіант вирішення такої ситуації: "Можете спробувати звернутись до підтримки "Резерв+", але навряд чи остання Вам в цьому допоможе".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, за наявності яких підстав ТЦК може анулювати відстрочку від мобілізації.
Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК анулювати бронювання від мобілізації.
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