Скасування відстрочки - чи може ТЦК скасувати відстрочку

Оформлення документів у ТЦК. Фото: enovosty.com

Оформити бронювання за наявності чинної відстрочки неможливо, громадянин може мати лише один захист від мобілізації. Тому треба звертатися до територіального центру комплектування з проханням скасувати відстрочку, але у такій ситуації є свої ризики.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Скасувати відстрочку заради бронювання

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку чи бронювання лише за однією підставою.

Тому до юристів звернувся громадянин, який поцікавився — чи можна скасувати відстрочку, отриману для навчання в аспірантурі, аби оформити бронювання від мобілізації на робочому місці, і хто може скасувати відстрочку.

"ТЦК є органом, який надає, скасовує та оформлює відстрочки. Тож, потрібно звертатись до останнього", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Проблема у ситуації зі скасуванням відстрочки

Разом з тим, підкреслив юрист, у такій ситуації громадянин є максимально вразливим з точки зору мобілізації.

"Врахуйте ризики того, що на момент скасування відстрочки Ви не матимете чинного бронювання", — зазначив Айвазян.

Він також згадав про інший варіант вирішення такої ситуації: "Можете спробувати звернутись до підтримки "Резерв+", але навряд чи остання Вам в цьому допоможе".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за наявності яких підстав ТЦК може анулювати відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК анулювати бронювання від мобілізації.