Отмена отсрочки - может ли ТЦК отменить отсрочку

Отменит ли ТЦК отсрочку для оформления бронирования
Оформить бронирование при наличии действующей отсрочки невозможно, гражданин может иметь только одну защиту от мобилизации. Поэтому надо обращаться в территориальный центр комплектования с просьбой отменить отсрочку, но в такой ситуации есть свои риски.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отменить отсрочку ради бронирования
Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку или бронирование только по одному основанию.
Поэтому к юристам обратился гражданин, который поинтересовался — можно ли отменить отсрочку, полученную для обучения в аспирантуре, чтобы оформить бронирование от мобилизации на рабочем месте, и кто может отменить отсрочку.
"ТЦК является органом, который предоставляет, отменяет и оформляет отсрочки. Поэтому, нужно обращаться к последнему", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Проблема в ситуации с отменой отсрочки
Вместе с тем, подчеркнул юрист, в такой ситуации гражданин максимально уязвим с точки зрения мобилизации.
"Учтите риски того, что на момент отмены отсрочки Вы не будете иметь действующего бронирования", — отметил Айвазян.
Он также упомянул о другом варианте решения такой ситуации: "Можете попробовать обратиться к поддержке "Резерв+", но вряд ли последняя Вам в этом поможет".
Напомним, мы ранее писали о том, при наличии каких оснований ТЦК может аннулировать отсрочку от мобилизации.
Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК аннулировать бронирование от мобилизации.
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