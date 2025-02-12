Отмена отсрочки - может ли ТЦК отменить отсрочку

Оформление документов в ТЦК. Фото: enovosty.com

Оформить бронирование при наличии действующей отсрочки невозможно, гражданин может иметь только одну защиту от мобилизации. Поэтому надо обращаться в территориальный центр комплектования с просьбой отменить отсрочку, но в такой ситуации есть свои риски.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отменить отсрочку ради бронирования

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку или бронирование только по одному основанию.

Поэтому к юристам обратился гражданин, который поинтересовался — можно ли отменить отсрочку, полученную для обучения в аспирантуре, чтобы оформить бронирование от мобилизации на рабочем месте, и кто может отменить отсрочку.

"ТЦК является органом, который предоставляет, отменяет и оформляет отсрочки. Поэтому, нужно обращаться к последнему", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Проблема в ситуации с отменой отсрочки

Вместе с тем, подчеркнул юрист, в такой ситуации гражданин максимально уязвим с точки зрения мобилизации.

"Учтите риски того, что на момент отмены отсрочки Вы не будете иметь действующего бронирования", — отметил Айвазян.

Он также упомянул о другом варианте решения такой ситуации: "Можете попробовать обратиться к поддержке "Резерв+", но вряд ли последняя Вам в этом поможет".

Напомним, мы ранее писали о том, при наличии каких оснований ТЦК может аннулировать отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК аннулировать бронирование от мобилизации.