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Чи може ТЦК анулювати бронювання в 2025 році

27 січня 2025 23:17
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК анулювало бронювання 2025 — правила та дії
Оформлення документів військовозобов’язаного громадянина в ТЦК. Фото: Звягельський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальний центр не має права анулювати бронювання від мобілізації. ТЦК може лише скасувати бронювання, яке перед цим було анульоване самим підприємством, де і працює заброньований громадянин.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має територіальний центр комплектування право на скасування бронювання.

"ТЦК може скасувати Вашу відстрочку тільки за умови того, що остання буде анульована", — пояснив ситуацію із цим аспектом бронюванням в 2025 році адвокат Юрій Айвазян.

Хто має право анулювати броню

Разом з тим, підкреслив юрист, самостійно анулювати бронювання територіальний центр комплектування не має права.

"Анулювати ж бронювання може лише роботодавець", — зазначив Айвазян.

Таким чином, ТЦК не може вплинути на наявність чи відсутність бронювання у працівника стратегічно важливого для української економіки підприємства.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, які ТОП-5 нових правил про бронювання працівників варто знати українцям.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе бронювання за умови відсутності військово-облікової спеціальності у документах.

стратегічні підприємства мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані

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