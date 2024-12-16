Бронювання без повних даних - чи можна забронювати працівника

Державний портал "Дія", через який здійснюється бронювання. Фото: thedigital.gov.ua

Відсутність військово-облікової спеціальності не є перешкодою для бронювання військовозобов’язаного працівника. Причиною цього є те, що бронювання з 1 грудня здійснюється через "Дію", а там вказувати ВОС не потрібно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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У деяких військовозобов’язаних громадян у військово-облікових документах не вказана військово-облікова спеціальність (ВОС).

Юристи пояснили, чи можуть такого громадянина забронювати від мобілізації.

"Загалом для бронювання через "Дію" ВОС вказувати не потрібно", — зазначив Владислав Дерій.

Чому ВОС не потрібна для бронювання

Юрист пояснив, чому він наголосив на варіанті бронювання через державний портал послуг.

"З 1 грудня 2024 року працівників бронюють виключно через "Дію", — наголосив Дерій.

Також, додав правник, бронюванню підлягають усі військовозобов’язані громадяни, незалежно від військово-облікової спеціальності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи достатньо електронного ВОД для продовження бронювання.

Додамо, ми повідомляли, які працівники можуть отримати бронювання від мобілізації.