Бронювання без повних даних - чи можна забронювати працівника

Відсутність ВОС у документах — чи можливе бронювання
Відсутність військово-облікової спеціальності не є перешкодою для бронювання військовозобов’язаного працівника. Причиною цього є те, що бронювання з 1 грудня здійснюється через "Дію", а там вказувати ВОС не потрібно.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Чи можливе бронювання без ВОС
У деяких військовозобов’язаних громадян у військово-облікових документах не вказана військово-облікова спеціальність (ВОС).
Юристи пояснили, чи можуть такого громадянина забронювати від мобілізації.
"Загалом для бронювання через "Дію" ВОС вказувати не потрібно", — зазначив Владислав Дерій.
Чому ВОС не потрібна для бронювання
Юрист пояснив, чому він наголосив на варіанті бронювання через державний портал послуг.
"З 1 грудня 2024 року працівників бронюють виключно через "Дію", — наголосив Дерій.
Також, додав правник, бронюванню підлягають усі військовозобов’язані громадяни, незалежно від військово-облікової спеціальності.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи достатньо електронного ВОД для продовження бронювання.
Додамо, ми повідомляли, які працівники можуть отримати бронювання від мобілізації.
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