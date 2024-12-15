Як продовжити бронювання від мобілізації - які документи потрібні

Застосунок "Резерв+" із електронним військовим квитком. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Для продовження бронювання від мобілізації військовозобов’язаному громадянину достатньо мати електронний військово-обліковий документ, згенерований у застосунку "Резерв+". Але у деяких випадках краще мати паперовий військовий квиток.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Який документ потрібен при продовженні бронювання

В Україні триває процес загальної мобілізації, яка була оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Частина громадян має право на бронювання від мобілізації. До юристів звернувся громадянин з питанням, чи потрібно для продовження бронювання обов’язково мати паперовий військовий квиток.

"Для бронювання через "Дію" паперовий військовий квиток не потрібен, якщо у вас є сформований е-ВОД", — підкреслив Владислав Дерій.

У цій ситуації головне, аби громадянин не мав у "Резерв+" статус "Перебуває у розшуку".

Коли паперовий військовий квиток все ж потрібен

Втім, бувають випадки, коли підприємство готове оформити відстрочку тільки за умови наявності у працівника класичного паперового військово-облікового документу.

"Якщо компанія говорить, що не буде подавати вас на бронювання, то Вам краще оформити паперовий документ", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому бронювання можуть продовжити автоматично.

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