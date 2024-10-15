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Бронювання від мобілізації — з якими труднощами зіштовхнувся український бізнес

15 жовтня 2024 15:19
Артем Кругленко - Редактор
Бронювання на підприємствах — з якими труднощами зіштовхнувся бізнес
Заповнення документів у ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК та СП/Facebook
Артем Кругленко - Редактор

Під час загальної мобілізації українські підприємства мають можливість бронювати певну кількість своїх працівників. Однак наразі український бізнес скаржиться на низку труднощів у цьому процесі.

Про це повідомили у Європейській бізнес-асоціації

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Зазначається, що багато підприємств наразі не можуть повторно підтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників. Через це компанії позбавлені можливості кадрового планування. 

"Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах", — йдеться у повідомленні. 

В Асоціації також кажуть, що у майже 86% членських компаній їхні співробітники — у лавах ЗСУ. У 52% компаній кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% — 20-40%. У 46% компаній серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти — керівники, інженери, ІТівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації. Як відомо, умови одинакові не для всіх. 

Також ми повідомляли, що зараз у Верховній Раді зараз немає достатньої кількості голосів за ухвалення рішення щодо економічного бронювання. 

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