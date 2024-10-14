Які підприємства можуть бронювати працівників у жовтні — перелік

Працівники ТЦК заповнюють документи. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК/Facebook

З 18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким певна категорія підприємств може бронювати до половини своїх працівників. Однак це дозволено не всім.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Як відомо, правила щодо бронювання працівників не однакові для всіх підприємств. Так, деякі з них можуть бронювати до половини своїх працівників, деякі не мають обмежень у кількості заброньованих співробітників, а інші взагалі не можуть оформити відстрочку.

Окрім народних депутатів, їхніх помічників, бенефіціарних власників критично важливих підприємств, держслужбовців, причетних до аналітики законопроєктів чи підтримки інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та Кабінету Міністрів, бронь від мобілізації можуть отримати також військовозобов'язані працівники низки підприємств, установ та організацій.

Однак є головна умова — підприємства мають бути важливими для функціонування та оборони держави. Крім того, до списку підприємств, які можуть бронювати своїх до 50% своїх працівників, увійшли:

компанії зі сфери медіа та культури;

виробники товарів для армії;

підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;

підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;

інші критично важливі для української економіки підприємства.

Максимально економічне бронювання надається лише на шість місяців, далі його потрібно продовжувати.

Що стосується підприємств, які не мають обмеження у кількості заброньованих працівників, то до переліку входять:

підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;

підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві;

підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;

підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;

працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;

Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні організації;

установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Попри це є умови, які повинні виконувати підприємства, аби бронювати своїх робітників від мобілізації, зокрема:

бути резидентом "Дія.Сіті";

сплатити за податковий рік податків на суму понад 1,5 млн євро (чи суми у гривневому еквіваленті відповідно до курсу);

отримати надходжень в іноземній валюті за звітний податковий рік у розмірі понад 32 млн євро (кредити та позики при цьому не враховуються);

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

сплачувати зарплати, що є не нижчими від середніх по регіону;

бути включеними до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади.

Нагадаємо, нещодавно громадський діяч Олесь Доній розкритикував ідею економічного бронювання. Він вважає, що це легалізація ситуації, коли "на фронті воюватимуть лише бідні".

Водночас наразі у Верховній Раді зараз немає достатньої кількості голосів за ухвалення рішення щодо економічного бронювання.