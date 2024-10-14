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Отсрочка от мобилизации — какие предприятия могут бронировать работников

14 октября 2024 15:17
Нина Устименко - Редактор
Нина Устименко
Редактор
Какие предприятия могут бронировать работников в октябре
Сотрудники ТЦК заполняют документы. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК/Facebook
Нина Устименко - Редактор
Нина Устименко
Редактор

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому определенная категория предприятий может бронировать до половины своих работников. Однако это позволено не всем.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Какие предприятия могут бронировать своих работников в октябре

Как известно, правила бронирования работников не одинаковы для всех предприятий. Так, некоторые из них могут бронировать до половины своих работников, некоторые не имеют ограничений в количестве забронированных сотрудников, а другие вообще не могут оформить отсрочку. 

Кроме народных депутатов, их помощников, бенефициарных владельцев критически важных предприятий, госслужащих, причастных к аналитике законопроектов или поддержке информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и Кабинета Министров, бронь от мобилизации могут получить также военнообязанные работники ряда предприятий, учреждений и организаций.

Однако есть главное условие — предприятия должны быть важны для функционирования и обороны государства. Кроме того, в список предприятий, которые могут бронировать своих до 50% своих работников, вошли:

  • компании из сферы медиа и культуры;
  • производители товаров для армии;
  • предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;
  • предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;
  • другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Максимально экономичное бронирование предоставляется всего на шесть месяцев, далее его нужно продолжать.

Что касается предприятий, не имеющих ограничения в количестве забронированных работников, то в перечень входят:

  • предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетики Украины;
  • предприятия, обеспечивающие функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве;
  • предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;
  • предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;
  • работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, признанных критически важными для функционирования экономики;
  • Общество Красного Креста и другие украинские неправительственные гуманитарные организации;
  • учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Несмотря на это, условия, которые должны выполнять предприятия, чтобы бронировать своих рабочих от мобилизации, в частности:

  • быть резидентом "Дія.Сіті";
  • уплатить за налоговый год налогов на сумму свыше 1,5 млн. евро (или суммы в гривневом эквиваленте в соответствии с курсом);
  • получить поступлений в иностранной валюте за отчетный налоговый год в размере более 32 млн евро (кредиты и ссуды при этом не учитываются);
  • не иметь задолженности по уплате ЕСВ;
  • платить зарплаты, которые не ниже средних по региону;
  • быть включенными в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения нужд территориального общества.

Напомним, недавно общественный деятель Олесь Доний раскритиковал идею экономического бронирования. Он считает, что это легализация ситуации, когда "на фронте будут воевать только бедные".

В то же время сейчас в Верховной Раде сейчас нет достаточного количества голосов за принятие решения по экономическому бронированию.

мобилизация бронирование предприятия война в Украине ТЦК и СП

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