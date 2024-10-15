Бронирование на предприятиях — с какими трудностями столкнулся бизнес

Заполнение документов в ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК и СП/Facebook

Во время общей мобилизации украинские предприятия могут бронировать определенное количество своих работников. Однако украинский бизнес жалуется на ряд трудностей в этом процессе.

Об этом сообщили в Европейской бизнес-ассоциации.

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Отмечается, что многие предприятия не могут повторно подтвердить статус критичности, который дает право на продолжение действия бронирования сотрудников. Поэтому компании лишены возможности кадрового планирования.

"Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависает" в соответствующих органах", — говорится в сообщении.

В Ассоциации также говорят, что почти 86% членских компаний их сотрудники — в рядах ВСУ. У 52% компаний количество мобилизованных доходит до 10% от общего количества военнообязанных. У 28% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 6% — 20-40%. У 46% компаний среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты — руководители, инженеры, айтишники, водители, электрики, механики, операторы производственных линий.

Напомним, что недавно мы писали, какие предприятия могут бронировать работников от мобилизации. Как известно, условия одинаковы не для всех.

Также мы сообщали, что сейчас в Верховной Раде нет достаточного количества голосов за принятие решения по экономическому бронированию.