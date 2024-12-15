Как продолжить бронирование от мобилизации – какие документы нужны

Приложение "Резерв+" с электронным военным билетом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для продолжения бронирования от мобилизации военнообязанному гражданину достаточно иметь электронный военно-учетный документ, сгенерированный в приложении "Резерв+". Но в некоторых случаях лучше иметь бумажный военный билет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения на всей территории страны военного положения.

Часть граждан имеет право бронировать от мобилизации. К юристам обратился гражданин с вопросом, нужно ли для продления бронирования обязательно иметь бумажный военный билет.

"Для бронирования через "Дію" бумажный военный билет не нужен, если у вас есть сформированный е-ВУД", — подчеркнул Владислав Дерий.

В этой ситуации главное, чтобы гражданин не имел в "Резерв+" статус "Находится в розыске".

Когда бумажный военный билет все же нужен

Впрочем, бывают случаи, когда предприятие готово оформить отсрочку только при наличии у работника классического бумажного военно-учетного документа.

"Если компания говорит, что не будет подавать вас на бронирование, то вам лучше оформить бумажный документ", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кому бронирование могут продлить автоматически.

Также мы сообщали, с каким трудом столкнулся украинский бизнес во время продолжения бронирования в 2024 году.