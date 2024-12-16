Бронирование без полных данных - можно ли забронировать работника

Отсутствие ВУС в документах — возможно ли бронирование
Отсутствие военно-учетной специальности не препятствует бронированию военнообязанного работника. Причиной тому является то, что бронирование с 1 декабря осуществляется через "Дію", а там указывать ВУС не нужно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Возможно ли бронирование без ВУС
У некоторых военнообязанных граждан в военно-учетных документах не указана военно-учетная специальность (ВУС).
Юристы объяснили, могут ли такого гражданина забронировать от мобилизации.
"В целом для бронирования через "Дію" ВУС указывать не нужно", — отметил Владислав Дерий.
Почему ВУС не требуется для бронирования
Юрист объяснил, почему он отметил вариант бронирования через государственный портал услуг.
"С 1 декабря 2024 года работников бронируют исключительно из-за "Дію", — подчеркнул Дерий.
Также, добавил юрист, бронированию подлежат все военнообязанные граждане, независимо от военно-учетной специальности.
Напомним, мы ранее писали о том, достаточно ли электронного ВУД для продолжения бронирования.
Добавим, мы сообщали о том, какие работники могут получить бронирование от мобилизации.
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