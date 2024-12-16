Бронирование без полных данных - можно ли забронировать работника

Государственный портал "Дія", через который осуществляется бронирование. Фото: thedigital.gov.ua

Отсутствие военно-учетной специальности не препятствует бронированию военнообязанного работника. Причиной тому является то, что бронирование с 1 декабря осуществляется через "Дію", а там указывать ВУС не нужно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Возможно ли бронирование без ВУС

У некоторых военнообязанных граждан в военно-учетных документах не указана военно-учетная специальность (ВУС).

Юристы объяснили, могут ли такого гражданина забронировать от мобилизации.

"В целом для бронирования через "Дію" ВУС указывать не нужно", — отметил Владислав Дерий.

Почему ВУС не требуется для бронирования

Юрист объяснил, почему он отметил вариант бронирования через государственный портал услуг.

"С 1 декабря 2024 года работников бронируют исключительно из-за "Дію", — подчеркнул Дерий.

Также, добавил юрист, бронированию подлежат все военнообязанные граждане, независимо от военно-учетной специальности.

Напомним, мы ранее писали о том, достаточно ли электронного ВУД для продолжения бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, какие работники могут получить бронирование от мобилизации.