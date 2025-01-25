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Стало відомо, які професії підлягають бронюванню у 2025 році

25 січня 2025 07:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кабмін ухвалив перелік посад, які підлягають бронюванню від мобілізації
Оформлення документів в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У 2024 році Кабмін України затвердив оновлений порядок бронювання військовозобов'язаних громадян на період мобілізації та воєнний час. Зміни набули чинності 1 грудня 2024 і також визначили, хто може отримати бронь від мобілізації з того моменту включно з 2025 роком.

Про це детальніше пише Lviv Media.

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Перелік посад і професій, які підлягають бронюванню від мобілізації

Згідно з новими правилами, право на бронювання від мобілізації мають такі категорії військовозобов’язаних:

Вищі державні службовці:

  • посадовці, які займають посади категорії "А";
  • особи, що тимчасово виконують обов’язки на посадах категорії "А";
  • працівники патронатних служб органів державного рівня.

Керівники місцевих органів влади:

  • голови обласних адміністрацій;
  • очільники районних адміністрацій;
  • керівники адміністрацій Києва та Севастополя;
  • начальники військових адміністрацій;
  • керівники обласних рад;
  • голови рад районного рівня;
  • представники районних рад у містах;
  • сільські, селищні та міські голови.

Представники бізнесу та ключових підприємств:

  • власники, які мають контроль над критично важливими компаніями;
  • члени наглядових рад стратегічно значущих підприємств із активами понад 200 мільйонів гривень;
  • члени рад компаній з активами понад 2 мільярди гривень або з річним доходом понад 1,5 мільярда гривень.

Фахівці стратегічних галузей:

  • співробітники підприємств оборонного комплексу, визначені відповідними органами;
  • працівники енергетичних установ, що забезпечують критичну інфраструктуру;
  • технічний персонал, відповідальний за комунікаційні мережі у визначених регіонах;
  • члени бригад, що здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.

Міжнародні структури:

  • співробітники спеціалізованих агенцій ООН;
  • працівники дипломатичних установ іноземних держав в Україні;
  • представники міжнародних організацій;
  • персонал донорських програм.

Фахівці спортивної сфери:

  • працівники організацій, які забезпечують функціонування олімпійських збірних;
  • співробітники установ, відповідальних за збірні з неолімпійських дисциплін;
  • персонал, що підтримує спорт для осіб із обмеженими можливостями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що для оформлення чи продовження бронювання від мобілізації, проходження військово-лікарської комісії не потрібно. Однак заброньований громадянин все ж може отримати повістку на ВЛК.

Також ми повідомляли, що адвокат Євген Филипець поінформував, що робити у випадку, коли заброньовані особі видали повістку на ВЛК. Юрист радить у такому випадку з'явитися до ТЦК, але взяти з собою документи, які підтверджують бронювання, після чого повертатися додому.

Україна мобілізація бронювання війна в Україні ситуація на фронті Бронь від мобілізації

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