Кабмін ухвалив перелік посад, які підлягають бронюванню від мобілізації

Оформлення документів в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

У 2024 році Кабмін України затвердив оновлений порядок бронювання військовозобов'язаних громадян на період мобілізації та воєнний час. Зміни набули чинності 1 грудня 2024 і також визначили, хто може отримати бронь від мобілізації з того моменту включно з 2025 роком.

Про це детальніше пише Lviv Media.

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Згідно з новими правилами, право на бронювання від мобілізації мають такі категорії військовозобов’язаних:

Вищі державні службовці:

посадовці, які займають посади категорії "А";

особи, що тимчасово виконують обов’язки на посадах категорії "А";

працівники патронатних служб органів державного рівня.

Керівники місцевих органів влади:

голови обласних адміністрацій;

очільники районних адміністрацій;

керівники адміністрацій Києва та Севастополя;

начальники військових адміністрацій;

керівники обласних рад;

голови рад районного рівня;

представники районних рад у містах;

сільські, селищні та міські голови.

Представники бізнесу та ключових підприємств:

власники, які мають контроль над критично важливими компаніями;

члени наглядових рад стратегічно значущих підприємств із активами понад 200 мільйонів гривень;

члени рад компаній з активами понад 2 мільярди гривень або з річним доходом понад 1,5 мільярда гривень.

Фахівці стратегічних галузей:

співробітники підприємств оборонного комплексу, визначені відповідними органами;

працівники енергетичних установ, що забезпечують критичну інфраструктуру;

технічний персонал, відповідальний за комунікаційні мережі у визначених регіонах;

члени бригад, що здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.

Міжнародні структури:

співробітники спеціалізованих агенцій ООН;

працівники дипломатичних установ іноземних держав в Україні;

представники міжнародних організацій;

персонал донорських програм.

Фахівці спортивної сфери:

працівники організацій, які забезпечують функціонування олімпійських збірних;

співробітники установ, відповідальних за збірні з неолімпійських дисциплін;

персонал, що підтримує спорт для осіб із обмеженими можливостями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що для оформлення чи продовження бронювання від мобілізації, проходження військово-лікарської комісії не потрібно. Однак заброньований громадянин все ж може отримати повістку на ВЛК.

Також ми повідомляли, що адвокат Євген Филипець поінформував, що робити у випадку, коли заброньовані особі видали повістку на ВЛК. Юрист радить у такому випадку з'явитися до ТЦК, але взяти з собою документи, які підтверджують бронювання, після чого повертатися додому.