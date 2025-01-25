Кабмін ухвалив перелік посад, які підлягають бронюванню від мобілізації

Стало відомо, які професії підлягають бронюванню у 2025 році
У 2024 році Кабмін України затвердив оновлений порядок бронювання військовозобов'язаних громадян на період мобілізації та воєнний час. Зміни набули чинності 1 грудня 2024 і також визначили, хто може отримати бронь від мобілізації з того моменту включно з 2025 роком.
Про це детальніше пише Lviv Media.
Перелік посад і професій, які підлягають бронюванню від мобілізації
Згідно з новими правилами, право на бронювання від мобілізації мають такі категорії військовозобов’язаних:
Вищі державні службовці:
- посадовці, які займають посади категорії "А";
- особи, що тимчасово виконують обов’язки на посадах категорії "А";
- працівники патронатних служб органів державного рівня.
Керівники місцевих органів влади:
- голови обласних адміністрацій;
- очільники районних адміністрацій;
- керівники адміністрацій Києва та Севастополя;
- начальники військових адміністрацій;
- керівники обласних рад;
- голови рад районного рівня;
- представники районних рад у містах;
- сільські, селищні та міські голови.
Представники бізнесу та ключових підприємств:
- власники, які мають контроль над критично важливими компаніями;
- члени наглядових рад стратегічно значущих підприємств із активами понад 200 мільйонів гривень;
- члени рад компаній з активами понад 2 мільярди гривень або з річним доходом понад 1,5 мільярда гривень.
Фахівці стратегічних галузей:
- співробітники підприємств оборонного комплексу, визначені відповідними органами;
- працівники енергетичних установ, що забезпечують критичну інфраструктуру;
- технічний персонал, відповідальний за комунікаційні мережі у визначених регіонах;
- члени бригад, що здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.
Міжнародні структури:
- співробітники спеціалізованих агенцій ООН;
- працівники дипломатичних установ іноземних держав в Україні;
- представники міжнародних організацій;
- персонал донорських програм.
Фахівці спортивної сфери:
- працівники організацій, які забезпечують функціонування олімпійських збірних;
- співробітники установ, відповідальних за збірні з неолімпійських дисциплін;
- персонал, що підтримує спорт для осіб із обмеженими можливостями.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що для оформлення чи продовження бронювання від мобілізації, проходження військово-лікарської комісії не потрібно. Однак заброньований громадянин все ж може отримати повістку на ВЛК.
Також ми повідомляли, що адвокат Євген Филипець поінформував, що робити у випадку, коли заброньовані особі видали повістку на ВЛК. Юрист радить у такому випадку з'явитися до ТЦК, але взяти з собою документи, які підтверджують бронювання, після чого повертатися додому.
Читайте Новини.LIVE!