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Заброньованим можуть виписати повістки — юрист порадив, що робити

23 січня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Деякі заброньовані працівники можуть отримати повістки і юрист порадив, що робити в такій ситуації
Бронювання в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

У суспільстві активно обговорюється питання отримання повісток особами, які мають бронювання. Були випадки, коли народні депутати повідомляли про звернення громадян з бронюванням, яким вручили повістку. 

Про нюанси таких випадків в інтерв'ю каналу Еспресо повідомив адвокат Євген Филипець.

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За словами юриста, якщо особа має бронювання, їй необхідно переконатися, що вона знаходиться на спеціальному військовому обліку, а її роботодавець своєчасно (в п'ятиденний термін) подав відповідну форму до ТЦК для підтвердження бронювання.

Отже, отримання повістки заброньованою особою є лише необхідністю витратити час та з'явитися до ТЦК та СП для уточнення даних та підтвердження статусу.  Рекомендується взяти з собою копії документів, що підтверджують бронювання.

Юрист нагадав, що в умовах воєнного стану громадяни повинні усвідомлювати як свої права, так і обов'язки перед державою. Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, то треба з'явиться до ТЦК та СП з документами, що підтверджують ваш статус, і повертайтеся додому.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке оперативний резерв.

Додамо, нардеп Єгор Чернєв розповів, скільки громадян в Україні забронювали від мобілізації.

мобілізація повістки бронювання війна в Україні ТЦК та СП

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08:02 На Кіровоградщині судили волонтера за ухилення від мобілізації

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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