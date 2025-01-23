Деякі заброньовані працівники можуть отримати повістки і юрист порадив, що робити в такій ситуації

Бронювання в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

У суспільстві активно обговорюється питання отримання повісток особами, які мають бронювання. Були випадки, коли народні депутати повідомляли про звернення громадян з бронюванням, яким вручили повістку.

Про нюанси таких випадків в інтерв'ю каналу Еспресо повідомив адвокат Євген Филипець.

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Чому виникають подібні ситуації

За словами юриста, якщо особа має бронювання, їй необхідно переконатися, що вона знаходиться на спеціальному військовому обліку, а її роботодавець своєчасно (в п'ятиденний термін) подав відповідну форму до ТЦК для підтвердження бронювання.

Отже, отримання повістки заброньованою особою є лише необхідністю витратити час та з'явитися до ТЦК та СП для уточнення даних та підтвердження статусу. Рекомендується взяти з собою копії документів, що підтверджують бронювання.

Юрист нагадав, що в умовах воєнного стану громадяни повинні усвідомлювати як свої права, так і обов'язки перед державою. Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, то треба з'явиться до ТЦК та СП з документами, що підтверджують ваш статус, і повертайтеся додому.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке оперативний резерв.

Додамо, нардеп Єгор Чернєв розповів, скільки громадян в Україні забронювали від мобілізації.