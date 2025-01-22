Яка кількість чоловіків в Україні мають бронювання від мобілізації

Нардеп Єгор Чернєв. Фото: novilidery.com

Станом на сьогодні в Україні забронювали від мобілізації величезну кількість людей. Деякі бронювання вже переглядають.

Про це в понеділок, 20 січня, в інтерв'ю LB LIVE повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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Єгор Чернєв повідомив, що так звану бронь від військового призову наразі отримали 900 тисяч чоловіків.

"Це все одно величезна кількість людей, і не факт, що вони працюють у критичній інфраструктурі, тому це буде переглядатися й зараз вже переглядається", — зазначив нардеп.

Також він додав, що основною причиною провалу мобілізації в Україні є несправедливість і корупція. Через це виникає недовіра до системи.

Нагадаємо, адвокат юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко пояснила, як діяти у разі незаконної мобілізації. Йдеться про громадян, яких мобілізували, попри наявність у них відстрочки або бронювання.

Раніше ми повідомляли, що після 5 лютого дехто з обмежено придатних не матиме права на бронювання від мобілізації. Це стосується громадян, які не уточнили свої військово-облікові дані або перебувають у розшуку.