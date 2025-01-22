Какое количество мужчин в Украине имеют бронирование от мобилизации

Сколько в Украине забронированных — депутат назвал цифру
По состоянию на сегодня в Украине забронировали от мобилизации огромное количество людей. Некоторые бронирования уже пересматривают.
Об этом в понедельник, 20 января, в интервью LB LIVE сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Какое количество военнообязанных в Украине имеют бронирование
Егор Чернев сообщил, что так называемую бронь от военного призыва сейчас получили 900 тысяч мужчин.
"Это все равно огромное количество людей, и не факт, что они работают в критической инфраструктуре, поэтому это будет пересматриваться и сейчас уже пересматривается", — отметил нардеп.
Также он добавил, что основной причиной провала мобилизации в Украине является несправедливость и коррупция. Из-за этого возникает недоверие к системе.
Напомним, адвокат юридической компании Riyako&partners Катерина Анищенко объяснила, как действовать в случае незаконной мобилизации. Речь идет о гражданах, которых мобилизовали, несмотря на наличие у них отсрочки или бронирования.
Ранее мы сообщали, что после 5 февраля некоторые из ограниченно годных не будут иметь права на бронирование от мобилизации. Это касается граждан, которые не уточнили свои военно-учетные данные или находятся в розыске.
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