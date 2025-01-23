Некоторые забронированные работники могут получить повестки и юрист посоветовал, что делать в такой ситуации

Бронирование в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В обществе активно обсуждается вопрос получения повесток лицами, которые имеют бронирование. Были случаи, когда народные депутаты сообщали об обращении граждан с бронированием, которым вручили повестку.

О нюансах таких случаев в интервью каналу Эспрессо сообщил адвокат Евгений Филипец.

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Почему возникают подобные ситуации

По словам юриста, если лицо имеет бронирование, ему необходимо убедиться, что оно находится на специальном воинском учете, а его работодатель своевременно (в пятидневный срок) подал соответствующую форму в ТЦК для подтверждения бронирования.

Следовательно, получение повестки забронированным лицом является лишь необходимостью потратить время и явиться в ТЦК и СП для уточнения данных и подтверждения статуса. Рекомендуется взять с собой копии документов, подтверждающих бронирование.

Юрист напомнил, что в условиях военного положения граждане должны осознавать как свои права, так и обязанности перед государством.

Если военнообязанный получил повестку, то надо явиться в ТЦК и СП с документами, подтверждающими ваш статус, и возвращайтесь домой.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое оперативный резерв.

Далее, нардеп Егор Чернев рассказал, сколько граждан в Украине забронировали от мобилизации.