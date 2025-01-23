Некоторые забронированные работники могут получить повестки и юрист посоветовал, что делать в такой ситуации

Забронированным могут выписать повестки — юрист дал совет
В обществе активно обсуждается вопрос получения повесток лицами, которые имеют бронирование. Были случаи, когда народные депутаты сообщали об обращении граждан с бронированием, которым вручили повестку.
О нюансах таких случаев в интервью каналу Эспрессо сообщил адвокат Евгений Филипец.
Почему возникают подобные ситуации
По словам юриста, если лицо имеет бронирование, ему необходимо убедиться, что оно находится на специальном воинском учете, а его работодатель своевременно (в пятидневный срок) подал соответствующую форму в ТЦК для подтверждения бронирования.
Следовательно, получение повестки забронированным лицом является лишь необходимостью потратить время и явиться в ТЦК и СП для уточнения данных и подтверждения статуса. Рекомендуется взять с собой копии документов, подтверждающих бронирование.
Юрист напомнил, что в условиях военного положения граждане должны осознавать как свои права, так и обязанности перед государством.
Если военнообязанный получил повестку, то надо явиться в ТЦК и СП с документами, подтверждающими ваш статус, и возвращайтесь домой.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое оперативный резерв.
Далее, нардеп Егор Чернев рассказал, сколько граждан в Украине забронировали от мобилизации.
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