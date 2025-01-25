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Стало известно, какие профессии подлежат бронированию в 2025 году

25 января 2025 07:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кабмин утвердил перечень должностей, которые подлежат бронированию от мобилизации
Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В 2024 году Кабмин Украины утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных граждан на период мобилизации и военное время. Изменения вступили в силу 1 декабря 2024 года и также определили, кто может получить бронь от мобилизации с того момента, включительно с 2025 годом.

Об этом подробнее пишет Lviv Media.

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Перечень должностей и профессий, которые подлежат бронированию от мобилизации

Согласно новым правилам, право на бронирование от мобилизации имеют следующие категории военнообязанных:

Высшие государственные служащие:

  • должностные лица, занимающие должности категории "А";
  • лица, временно исполняющие обязанности на должностях категории "А";
  • работники патронатных служб органов государственного уровня.

Руководители местных органов власти:

  • главы областных администраций;
  • руководители районных администраций;
  • руководители администраций Киева и Севастополя;
  • начальники военных администраций;
  • руководители областных советов;
  • председатели советов районного уровня;
  • представители районных советов в городах;
  • сельские, поселковые и городские головы.

Представители бизнеса и ключевых предприятий:

  • владельцы, которые имеют контроль над критически важными компаниями;
  • члены наблюдательных советов стратегически значимых предприятий с активами более 200 миллионов гривен;
  • члены советов компаний с активами более 2 миллиардов гривен или с годовым доходом более 1,5 миллиарда гривен.

Специалисты стратегических отраслей:

  • сотрудники предприятий оборонного комплекса, определенные соответствующими органами;
  • работники энергетических учреждений, обеспечивающих критическую инфраструктуру;
  • технический персонал, ответственный за коммуникационные сети в определенных регионах;
  • члены бригад, осуществляющих аварийно-восстановительные работы.

Международные структуры:

  • сотрудники специализированных агентств ООН;
  • работники дипломатических учреждений иностранных государств в Украине;
  • представители международных организаций;
  • персонал донорских программ.

Специалисты спортивной сферы:

  • работники организаций, которые обеспечивают функционирование олимпийских сборных;
  • сотрудники учреждений, ответственных за сборные по неолимпийским дисциплинам;
  • персонал, поддерживающий спорт для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, недавно мы писали, что для оформления или продления бронирования от мобилизации, прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Однако забронированный гражданин все же может получить повестку на ВВК.

Также мы сообщали, что адвокат Евгений Филипец проинформировал, что делать в случае, когда забронированному лицу выдали повестку на ВВК. Юрист советует в таком случае явиться в ТЦК, но взять с собой документы, подтверждающие бронирование, после чего возвращаться домой.

Украина мобилизация бронирование война в Украине ситуация на фронте Бронь от мобилизации

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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