Кабмин утвердил перечень должностей, которые подлежат бронированию от мобилизации

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

В 2024 году Кабмин Украины утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных граждан на период мобилизации и военное время. Изменения вступили в силу 1 декабря 2024 года и также определили, кто может получить бронь от мобилизации с того момента, включительно с 2025 годом.

Об этом подробнее пишет Lviv Media.

Читайте также:

Перечень должностей и профессий, которые подлежат бронированию от мобилизации

Согласно новым правилам, право на бронирование от мобилизации имеют следующие категории военнообязанных:

Высшие государственные служащие:

должностные лица, занимающие должности категории "А";

лица, временно исполняющие обязанности на должностях категории "А";

работники патронатных служб органов государственного уровня.

Руководители местных органов власти:

главы областных администраций;

руководители районных администраций;

руководители администраций Киева и Севастополя;

начальники военных администраций;

руководители областных советов;

председатели советов районного уровня;

представители районных советов в городах;

сельские, поселковые и городские головы.

Представители бизнеса и ключевых предприятий:

владельцы, которые имеют контроль над критически важными компаниями;

члены наблюдательных советов стратегически значимых предприятий с активами более 200 миллионов гривен;

члены советов компаний с активами более 2 миллиардов гривен или с годовым доходом более 1,5 миллиарда гривен.

Специалисты стратегических отраслей:

сотрудники предприятий оборонного комплекса, определенные соответствующими органами;

работники энергетических учреждений, обеспечивающих критическую инфраструктуру;

технический персонал, ответственный за коммуникационные сети в определенных регионах;

члены бригад, осуществляющих аварийно-восстановительные работы.

Международные структуры:

сотрудники специализированных агентств ООН;

работники дипломатических учреждений иностранных государств в Украине;

представители международных организаций;

персонал донорских программ.

Специалисты спортивной сферы:

работники организаций, которые обеспечивают функционирование олимпийских сборных;

сотрудники учреждений, ответственных за сборные по неолимпийским дисциплинам;

персонал, поддерживающий спорт для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, недавно мы писали, что для оформления или продления бронирования от мобилизации, прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Однако забронированный гражданин все же может получить повестку на ВВК.

Также мы сообщали, что адвокат Евгений Филипец проинформировал, что делать в случае, когда забронированному лицу выдали повестку на ВВК. Юрист советует в таком случае явиться в ТЦК, но взять с собой документы, подтверждающие бронирование, после чего возвращаться домой.