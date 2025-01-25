Кабмин утвердил перечень должностей, которые подлежат бронированию от мобилизации

Стало известно, какие профессии подлежат бронированию в 2025 году
В 2024 году Кабмин Украины утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных граждан на период мобилизации и военное время. Изменения вступили в силу 1 декабря 2024 года и также определили, кто может получить бронь от мобилизации с того момента, включительно с 2025 годом.
Об этом подробнее пишет Lviv Media.
Перечень должностей и профессий, которые подлежат бронированию от мобилизации
Согласно новым правилам, право на бронирование от мобилизации имеют следующие категории военнообязанных:
Высшие государственные служащие:
- должностные лица, занимающие должности категории "А";
- лица, временно исполняющие обязанности на должностях категории "А";
- работники патронатных служб органов государственного уровня.
Руководители местных органов власти:
- главы областных администраций;
- руководители районных администраций;
- руководители администраций Киева и Севастополя;
- начальники военных администраций;
- руководители областных советов;
- председатели советов районного уровня;
- представители районных советов в городах;
- сельские, поселковые и городские головы.
Представители бизнеса и ключевых предприятий:
- владельцы, которые имеют контроль над критически важными компаниями;
- члены наблюдательных советов стратегически значимых предприятий с активами более 200 миллионов гривен;
- члены советов компаний с активами более 2 миллиардов гривен или с годовым доходом более 1,5 миллиарда гривен.
Специалисты стратегических отраслей:
- сотрудники предприятий оборонного комплекса, определенные соответствующими органами;
- работники энергетических учреждений, обеспечивающих критическую инфраструктуру;
- технический персонал, ответственный за коммуникационные сети в определенных регионах;
- члены бригад, осуществляющих аварийно-восстановительные работы.
Международные структуры:
- сотрудники специализированных агентств ООН;
- работники дипломатических учреждений иностранных государств в Украине;
- представители международных организаций;
- персонал донорских программ.
Специалисты спортивной сферы:
- работники организаций, которые обеспечивают функционирование олимпийских сборных;
- сотрудники учреждений, ответственных за сборные по неолимпийским дисциплинам;
- персонал, поддерживающий спорт для лиц с ограниченными возможностями.
Напомним, недавно мы писали, что для оформления или продления бронирования от мобилизации, прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Однако забронированный гражданин все же может получить повестку на ВВК.
Также мы сообщали, что адвокат Евгений Филипец проинформировал, что делать в случае, когда забронированному лицу выдали повестку на ВВК. Юрист советует в таком случае явиться в ТЦК, но взять с собой документы, подтверждающие бронирование, после чего возвращаться домой.
Читайте Новини.LIVE!