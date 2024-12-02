Новий порядок бронювання працівників — що зміниться з 1 грудня 2024 року

Працівник металургійного заводу. Фото: REUTERS

З 1 грудня 2024 року втратить чинність Порядок бронювання військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №650 від 5 червня 2024 року. Це пов’язано з тим, що більшість його положень були перенесені до нового Порядку №76, який стане основним документом, що регламентує процес бронювання.

Новини.LIVE розповість всі важливі нюанси та нововведення стали чинними стосовно бронювання працівників.

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Що буде з чинними відстрочками

Відповідно до пункту 2 Постанови №1332, усі відстрочки, оформлені до 1 грудня 2024 року, зберігають свою чинність у межах встановленого строку дії, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Відстрочки, надані Міністерством економіки: діють до зазначеного в них строку або до 28 лютого 2025 року, якщо строк дії завершується пізніше.

Відстрочки, видані через портал "Дія": також залишаються чинними до закінчення строку або до 28 лютого 2025 року. Таким чином, усі працівники, які отримали бронювання до 1 грудня 2024 року, можуть бути впевнені в його збереженні до вказаної дати.

Кого можуть забронювати від мобілізації

Новий Порядок №76 визначає категорії працівників, які підлягають бронюванню, а також встановлює чіткі вимоги до них.

Основні вимоги до працівників:

працівник має бути зареєстрованим на військовому обліку;

він повинен працювати в організації, визначеній критично важливою для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення або обороноздатності країни;

його заробітна плата за кожен місяць звітного періоду має перевищувати мінімальну, помножену на коефіцієнт 2,5 (для більшості підприємств це близько 20 000 грн на місяць);

він маєв актуалізувати свої дані на військовому обліку до 17 липня 2024 року, якщо це ще не було зроблено;

працівник не повинен перебувати у розшуку.

Які роботодавці зможуть бронювати працівників

Категорії підприємств і організацій, які мають право бронювати працівників, залишаються незмінними.

До них входять:

критично важливі підприємства для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань;

критично важливі установи для підтримки економіки та життєзабезпечення населення в умовах воєнного стану;

такі підприємства повинні бути внесені до Єдиного реєстру організацій, які мають право на бронювання.

Що буде з підприємствами, які раніше були визнані критичними

Статус критично важливих підприємств, отриманий до 30 листопада 2024 року, буде автоматично продовжений до 31 грудня 2024 року. Однак після цієї дати підприємствам необхідно буде пройти процедуру підтвердження статусу за оновленими правилами.

Що нового у процедурі бронювання

З 1 грудня бронювання військовозобов’язаних буде здійснюватися виключно через електронну платформу "Дія". Підприємство має бути включене до Єдиного реєстру критично важливих організацій.

Керівник або уповноважена особа формує список працівників на бронювання через "Дія". Подані списки перевіряються відповідними органами, і у разі відповідності вимогам працівники автоматично отримують відстрочку. Відомості про відстрочку фіксуються у військово-облікових документах працівника в електронній формі.

Як і раніше, до Єдиного реєстру включатимуться ті суб’єкти, які звернулися із заявою до Міністерства економіки, відповідного державного органу, органу державного управління, держадміністрації чи іншого уповноваженого органу про отримання статусу критично важливого підприємства (установи). Для цього необхідно надати підтверджувальні документи, які демонструють відповідність встановленим критеріям.

Вимоги та перелік документів

Критерії та перелік необхідних документів для отримання статусу викладені у пункті 5 відповідних Критеріїв. Щоб підприємство, установа чи організація були визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, необхідно виконати такі дії:

звернутися до центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, який діє на загальнодержавному рівні, або до обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрації (або військової адміністрації, якщо така діє у відповідному регіоні).

надати пакет підтверджувальних документів, а також інформацію про подану підприємством податкову звітність за останній календарний квартал.

Документи для підтвердження податкової звітності:

Копія податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу із зазначенням дати її отримання.

Квитанція про прийняття податкової декларації у разі її подання через електронний зв’язок.

Квитанція від контролюючого органу, який здійснює перевірку та прийом звітної документації.

Поштове повідомлення з позначкою про вручення контролюючому органу у разі надсилання декларації поштою.

Ці документи підтверджують виконання суб’єктом господарювання визначених критеріїв, необхідних для отримання статусу критично важливого підприємства або установи.

Списки працівників, які пропонуються до бронювання

Після включення підприємства або установи до Єдиного реєстру, їхній керівник або уповноважена особа зобов’язуються сформувати списки працівників, які підлягають бронюванню. Це відбувається за допомогою порталу "Дія".

Списки мають відповідати нормам, визначеним у пункті 26–27 Порядку №76. У разі технічних обмежень (наприклад, відсутність коду ЄДРПОУ), критично важливе підприємство або установа подають список до відповідного державного органу, який ухвалив рішення про їхній статус.

Державний орган надсилає списки через портал "Дія" після ідентифікації уповноваженої особи за допомогою електронного підпису.

Особливості бронювання для спеціальних категорій

Працівники органів, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради чи Кабінету Міністрів, бронюються через портал "Дія" за поданням уповноваженої особи Мінекономіки.

Військовозобов’язані, які працюють у міжнародних організаціях (ООН, судових органах тощо), бронюються на підставі обґрунтованих подань, сформованих уповноваженими особами МЗС.

Яка інформація вноситься до списків

Для кожного працівника у списках мають бути вказані дані.

Для підприємства чи установи:

Повна назва юридичної особи.

Код ЄДРПОУ (за наявності).

Місцезнаходження.

Прізвище та ім’я керівника.

Для військовозобов’язаного:

Прізвище, ім’я, по батькові.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані.

Відомості отримуються з Єдиного державного реєстру призовників, реєстру застрахованих осіб та реєстру юридичних осіб.

Автоматичне бронювання та електронний облік

За умови дотримання всіх вимог, працівники автоматично отримують відстрочку протягом 72 годин. Інформація про бронювання відображається у військово-обліковому документі в електронному вигляді.

Контроль та моніторинг бронювання на підприємствах

Органи, які ухвалили рішення про надання статусу критично важливого підприємства або установи, зобов’язані проводити постійний моніторинг їхньої діяльності. У разі виявлення невідповідності критеріям, статус може бути скасований.

Нагадаємо, юрист пояснив, чи можуть забронювати працівника на підприємстві, який перебуває в розшуку у ТЦК.

А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як забронювати нових працівників на критичному підприємстві та що важливо врахувати.