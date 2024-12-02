Новый порядок бронирования работников — что изменится с 1 декабря 2024 года

Работник металлургического завода. Фото: REUTERS

С 1 декабря 2024 года утратит силу Порядок бронирования военнообязанных, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №650 от 5 июня 2024 года. Это связано с тем, что большинство его положений было перенесено в новый Порядок №76, который станет основным документом, регламентирующим процесс бронирования.

Новинии.LIVE расскажет все важные нюансы и нововведения вступивших в силу бронирование работников.

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Что будет с действующими отсрочками

Согласно пункту 2 Постановления №1332 все отсрочки, оформленные до 1 декабря 2024 года, сохраняют свою силу в пределах установленного срока действия, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Отсрочки, предоставленные Министерством экономики: действуют до указанного в них срока или до 28 февраля 2025, если срок действия завершается позже.

Отсрочки, выданные через портал "Дія": также остаются в силе до истечения срока или до 28 февраля 2025 года. Таким образом, все работники, получившие бронирование до 1 декабря 2024 года, могут быть уверены в его сохранении до указанной даты.

Кого могут забронировать от мобилизации

Новый Порядок №76 определяет категории подлежащих бронированию работников, а также устанавливает четкие требования к ним.

Основные требования к работникам:

работник должен быть зарегистрирован на военном учете;

он должен работать в организации, определенной критически важной для функционирования экономики, обеспечения жизнедеятельности населения или обороноспособности страны;

его заработная плата за каждый месяц отчетного периода должна превышать минимальную, умноженную на коэффициент 2,5 (для большинства предприятий это около 20 000 грн. в месяц);

он должен был актуализировать свои данные на военном учете до 17 июля 2024 года, если это еще не было сделано;

работник не должен находиться в розыске.

Какие работодатели смогут бронировать работников

Категории предприятий и организаций, имеющих право бронировать работников, остаются неизменными.

В них входят:

критически важные предприятия по обеспечению потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

критически важные учреждения для поддержки экономики и жизнеобеспечения населения в условиях военного положения;

такие предприятия должны быть внесены в Единый реестр организаций, имеющих право на бронирование.

Что будет с предприятиями, ранее признанными критическими

Статус критически важных предприятий, полученный до 30 ноября 2024, будет автоматически продлен до 31 декабря 2024 года. Однако после этой даты предприятиям необходимо пройти процедуру подтверждения статуса по обновленным правилам.

Что нового в процедуре бронирования

С 1 декабря бронирование военнообязанных будет производиться исключительно через электронную платформу "Дія". Предприятие должно быть включено в Единый реестр критически важных организаций.

Руководитель или уполномоченное лицо формирует список работников на бронирование через "Дія". Представленные списки проверяются соответствующими органами, и в случае соответствия требованиям работники автоматически получают отсрочку. Сведения об отсрочке фиксируются в военно-учетных документах работника электронной форме.

Как и раньше, в Единый реестр будут включаться те субъекты, которые обратились с заявлением в Министерство экономики, соответствующий государственный орган, орган государственного управления, госадминистрацию или другой уполномоченный орган о получении статуса критически важного предприятия (учреждения). Для этого необходимо предоставить подтверждающие документы, демонстрирующие соответствие установленным критериям.

Требования и список документов

Критерии и перечень необходимых документов для получения статуса изложены в пункте 5 соответствующих Критериев. Чтобы предприятие, учреждение или организация были признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, необходимо выполнить следующие действия:

обратиться в центральный орган исполнительной власти, другой государственный орган, орган государственного управления, действующий на общегосударственном уровне, или в областную, Киевскую или Севастопольскую городскую госадминистрацию (или военную администрацию, если таковая действует в соответствующем регионе).

предоставить пакет подтверждающих документов, а также информацию о представленной предприятием налоговой отчетности за последний календарный квартал.

Документы для подтверждения налоговой отчетности:

Копия налоговой декларации с отметками (штампами) контролирующего органа с указанием даты ее получения.

Квитанция о принятии налоговой декларации в случае ее подачи через электронную связь.

Квитанция от контролирующего органа, осуществляющего проверку и прием отчетной документации.

Почтовое уведомление с отметкой о вручении контролирующему органу в случае отправки декларации по почте.

Эти документы подтверждают выполнение предприятием определенных критериев, необходимых для получения статуса критически важного предприятия или учреждения.

Списки работников, которые предлагаются для бронирования

После включения предприятия или учреждения в Единый реестр их руководитель или уполномоченное лицо обязуются сформировать списки работников, подлежащих бронированию. Это происходит с помощью портала "Дія".

Списки должны соответствовать нормам, указанным в пункте 26–27 Порядка №76. В случае технических ограничений (например, отсутствие кода ЕГРПОУ), критически важное предприятие или учреждение представляют список в соответствующий государственный орган, который принял решение об их статусе.

Государственный орган посылает списки через портал "Дія" после идентификации уполномоченного лица с помощью электронной подписи.

Особенности бронирования для специальных категорий

Сотрудники органов, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады или Кабинета Министров, бронируются через портал "Дія" по представлению уполномоченного Минэкономики.

Военнообязанные, работающие в международных организациях (ООН, судебных органах и т.п.), бронируются из обоснованных представлений, сформированных уполномоченными лицами МИД.

Какая информация вносится в списки

Для каждого работника в списках должны быть указаны данные.

Для предприятия или учреждения:

Полное название юридического лица.

Код по ЕГРПОУ (при наличии).

Местонахождение.

Фамилия и имя руководителя.

Для военнообязанного:

Фамилия, имя, отчество.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные.

Ведомости получаются из Единого государственного реестра призывников, реестра застрахованных лиц и реестра юридических лиц.

Автоматическое бронирование и электронный учет

При соблюдении всех требований работники автоматически получают отсрочку в течение 72 часов. Информация о бронировании отображается в военно-учетном документе в электронном виде.

Контроль и мониторинг бронирования на предприятиях

Органы, принявшие решение о предоставлении статуса критически важного предприятия или учреждения, обязаны проводить постоянный мониторинг их деятельности. В случае обнаружения несоответствия критериям статус может быть отменен.

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