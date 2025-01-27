ТЦК аннулировало бронирование 2025 — правила и действия

Оформление документов военнообязанного гражданина в ТЦК. Фото: Звягельский ТЦК

Территориальный центр не имеет права аннулировать бронирование от мобилизации. ТЦК может лишь отменить бронирование, которое перед этим было аннулировано самим предприятием, где и работает забронированный гражданин.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Когда ТЦК отменяет бронирование

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли территориальный центр комплектования право на отмену бронирования.

"ТЦК может отменить Вашу отсрочку только при условии того, что последняя будет аннулирована", — объяснил ситуацию с этим аспектом бронированием в 2025 году адвокат Юрий Айвазян.

Кто имеет право аннулировать бронь

Вместе с тем, подчеркнул юрист, самостоятельно аннулировать бронирование территориальный центр комплектования не имеет права.

"Аннулировать же бронирование может лишь работодатель", — отметил Айвазян.

Таким образом, ТЦК не может повлиять на наличие или отсутствие бронирования у работника стратегически важного для украинской экономики предприятия.

Напомним, мы писали ранее о том, какие ТОП-5 новых правил о бронировании работников стоит знать украинцам.

Далее, мы сообщали о том, возможно ли бронирование при условии отсутствия военно-учетной специальности в документах.