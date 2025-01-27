ТЦК аннулировало бронирование 2025 — правила и действия

Может ли ТЦК аннулировать бронирование в 2025 году
Территориальный центр не имеет права аннулировать бронирование от мобилизации. ТЦК может лишь отменить бронирование, которое перед этим было аннулировано самим предприятием, где и работает забронированный гражданин.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда ТЦК отменяет бронирование
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли территориальный центр комплектования право на отмену бронирования.
"ТЦК может отменить Вашу отсрочку только при условии того, что последняя будет аннулирована", — объяснил ситуацию с этим аспектом бронированием в 2025 году адвокат Юрий Айвазян.
Кто имеет право аннулировать бронь
Вместе с тем, подчеркнул юрист, самостоятельно аннулировать бронирование территориальный центр комплектования не имеет права.
"Аннулировать же бронирование может лишь работодатель", — отметил Айвазян.
Таким образом, ТЦК не может повлиять на наличие или отсутствие бронирования у работника стратегически важного для украинской экономики предприятия.
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