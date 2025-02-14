Отсрочка от мобилизации для аграриев 2025 — кого забронируют

Отсрочка от мобилизации для аграриев — кого можно забронировать
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако определенные категории граждан могут получить отсрочку. Это касается, в том числе, и аграриев — на время жатвы работники могут получить бронирование.
Новини.LIVE рассказывают о том, кто из аграриев может получить отсрочку от мобилизации в 2025 году.
Отсрочка от мобилизации для аграриев
Забронировать работников могут производители продовольствия, а также аграрные предприятия. Для этого необходимо подать списки рабочих в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. После этого военнообязанные мужчины получат отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Фермер имеет право забронировать своих работников на время полевых работ.
Как забронировать аграриев в 2025 году
Для бронирования работников агропредприятий нужно:
- составить список работников, которые будут забронированы, и определить, подлежат ли они бронированию;
- выбрать для бронирования важные для функционирования предприятия должности. Некоторые органы государственной власти уже определили перечень подходящих для бронирования должностей. Речь идет, например, о Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины;
- направить предложения по бронированию в соответствующие органы. Предложение по бронированию необходимо будет составить после избрания работников. Для этого нужно заполнить специально установленную форму.
Кто еще имеет право на отсрочку в 2025 году
Отсрочку от мобилизации в 2025 году имеют такие категории:
- люди с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6-12 месяцев);
- люди, которые были в плену (они могут служить добровольно);
- родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;
- родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;
- родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- родители даже одного ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
- матери и отцы-одиночки;
- ученые и педагоги, которые работают минимум на 0,75 ставки;
- опекуны лиц, признанных недееспособными решением суда;
- лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной жены (мужа);
- внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);
- военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.
Напомним, отсрочка от мобилизации для педагогов распространяется не только на учебный год, но и на каникулы. Кроме того, Минобороны упростило процесс предоставления и продления отсрочки от мобилизации для учителей.
Также студенты украинских вузов имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Однако это не делается автоматически — необходимо подать заявление и документы в ТЦК.
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