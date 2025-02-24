Правительство планирует продлить срок бронирования до 31 марта 2025 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Правительство Украины рассматривает возможность продления действия разрешения на бронирование от мобилизации для работников предприятий. Планируется, что срок бронирования будет продлен до 31 марта 2025 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля.

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Почему решили продлить срок бронирования

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об этом во время форума "Украина. Год 2025", отметив, что такое решение обусловлено кибератакой на государственные реестры, которая ограничила доступ к ним в течение более 20 дней.

Напомним, что правительством Украины было принято постановление №1489 от 24 декабря, которое автоматически продлило действие всех бронирований от мобилизации на один месяц, согласно их статусу на 19 декабря (дата кибератаки), но не позднее чем до 28 февраля 2025 года.

Ранее, 19 декабря, произошла масштабная кибератака на государственные реестры Украины, что привело к временной остановке работы единых и государственных реестров, которые подчиняются Министерству юстиции.

Вследствие этой атаки в приложении "Дія" временно стали недоступными 27 услуг, среди которых регистрация ФЛП и ООО, бронирование работников от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из работников аграрных предприятий можно забронировать в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, почему на некоторых предприятиях важно бронировать 90 процентов работников.