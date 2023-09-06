Пенсії в Україні — чому деяким громадянам не нарахують виплати

Доплати до пенсій: чому деяким українцям не нарахують виплати
Українське законодавство передбачає надання пенсіонерам різноманітних доплат та надбавок до пенсії. Деякі нараховують автоматично, а за окремими потрібно звертатися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ).
Про те, які надбавки можна отримати до пенсії, йдеться на порталі ПФУ.
Доплати до пенсій в Україні
Як зазначають фахівці фонду, як правило, пенсію розраховують відповідно до розміру заробітної плати, яку отримував громадянин. Також на виплати впливає стан здоров'я людини, вік та кількість страхового стажу.
У 2023 році мінімальний розмір пенсії становить 2,09 тис. грн для працюючих осіб, максимальний — 20,93 тис. грн.
Для того, щоб підвищити розмір пенсійної виплати, можна оформити деякі надбавки. Так, наприклад, є доплати для різних категорій населення:
Особливі потреби
Рівень такої надбавки — 800 грн. Її призначають у разі:
- якщо громадянину більше 80 років, проживає самостійно;
- людина потребує догляду, не маючи працездатних родичів;
- особа потребує допомоги від соціальних працівників.
Вікові надбавки
За такими надбавками звертатися особисто не потрібно, їх нарахують автоматично, відповідно до віку людини.
- 300 грн доплатять, якщо людині виповнилось 70 років;
- 456 грн, якщо 75 років;
- 570 грн — якщо громадянин досяг 80 років.
Доплата за надстаж
Громадянам нараховують спеціальну доплату, якщо кількість стажу у жінок більше 30 років, у чоловіків — 35 років. У таких випадках пенсіонерам додають 1% від пенсії за кожен такий рік. Проте сума не може перевищувати 1% від встановленого розміру мінімальної пенсії за віком.
Більше про пенсії
Нагадаємо, в Україні громадяни пенсійного віку отримали підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.
Також ми писали, що в Україні щороку підвищують вимоги до кількості страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок" за віком. Експерти розповіли, що робити у випадку, коли стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років.