Пенсії в Україні — чому деяким громадянам не нарахують виплати

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

Українське законодавство передбачає надання пенсіонерам різноманітних доплат та надбавок до пенсії. Деякі нараховують автоматично, а за окремими потрібно звертатися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про те, які надбавки можна отримати до пенсії, йдеться на порталі ПФУ.

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Доплати до пенсій в Україні

Як зазначають фахівці фонду, як правило, пенсію розраховують відповідно до розміру заробітної плати, яку отримував громадянин. Також на виплати впливає стан здоров'я людини, вік та кількість страхового стажу.

У 2023 році мінімальний розмір пенсії становить 2,09 тис. грн для працюючих осіб, максимальний — 20,93 тис. грн.

Для того, щоб підвищити розмір пенсійної виплати, можна оформити деякі надбавки. Так, наприклад, є доплати для різних категорій населення:

Особливі потреби

Рівень такої надбавки — 800 грн. Її призначають у разі:

якщо громадянину більше 80 років, проживає самостійно;

людина потребує догляду, не маючи працездатних родичів;

особа потребує допомоги від соціальних працівників.

Вікові надбавки

За такими надбавками звертатися особисто не потрібно, їх нарахують автоматично, відповідно до віку людини.

300 грн доплатять, якщо людині виповнилось 70 років;

456 грн, якщо 75 років;

570 грн — якщо громадянин досяг 80 років.

Доплата за надстаж

Громадянам нараховують спеціальну доплату, якщо кількість стажу у жінок більше 30 років, у чоловіків — 35 років. У таких випадках пенсіонерам додають 1% від пенсії за кожен такий рік. Проте сума не може перевищувати 1% від встановленого розміру мінімальної пенсії за віком.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні громадяни пенсійного віку отримали підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.

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