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Право на пенсію: у ПФУ назвали вихід у разі нестачі кількох місяців стажу

15 серпня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Право на пенсію — українцям розповіли, як легко отримати кілька місяців стажу
Громадяни на столичних вулицях. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні щороку підвищують вимоги до кількості страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок" за віком. Експерти розповіли, що робити у випадку, коли стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як діяти, якщо не вистачає кількох місяців стажу

Фахівці фонду пояснюють, що в країні вік виходу на пенсію визначає тривалість страхового стажу, отриманого громадянином. Йдеться про 60-т, 63-и, або 65 років. Відповідні норми прописані у статті 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з цим законом, у 2023 році право на отримання пенсії за віком після досягнення людиною 60 років виникає за наявності 30 років стажу.

У разі, якщо у 60-річному віці необхідного обсягу стажу немає, то громадянин отримає право на пенсію у разі досягнення більш пізнього віку.

Однак, якщо не вистачає лише кількох місяців для виходу на пенсію, можна отримати необхідну кількість ще до досягнення 63-річного віку. Йдеться про необхідність подальшої роботи на офіційній роботі. Так громадянин зможе "заробити" необхідні місяці стажу.

Також, якщо на ім’я цієї людини укласти угоду про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і робити виплати упродовж цих місяців добровільні грошові внески у розмірі не менше мінімального страхового внеску, тобто по 1,47 тис. грн щомісяця, можна одержати додатковий стаж.

Після того, як у людини налічуватиметься 30 років страхового стажу, можна звертатись за призначенням пенсії, додали у ПФУ.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) розповіли про фінансування пенсій, соціальних виплат та заробітних плат у бюджетній сфері у липні 2023 року. Повністю покладались на фінпідтримку міжнародних партнерів.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.

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