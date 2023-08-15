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Право на пенсию: в ПФУ назвали выход в случае нехватки нескольких месяцев стажа

15 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Право на пенсию – украинцам рассказали, как легко получить несколько месяцев стажа
Граждане на столичных улицах. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ежегодно повышают требования к количеству страхового стажа, что дает право выхода на "заслуженный отдых" по возрасту. Эксперты рассказали, что делать в случае, когда стажа не хватает для выхода на пенсию в 60 лет.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как действовать, если не хватает нескольких месяцев стажа

Специалисты фонда объясняют, что в стране возраст выхода на пенсию определяет продолжительность страхового стажа, полученного гражданином. Речь идет о 60, 63, или 65 лет. Соответствующие нормы прописаны в статье 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно этому закону, в 2023 году право на получение пенсии по возрасту после достижения человеком 60 лет возникает при наличии 30 лет стажа.

В случае если в 60-летнем возрасте необходимого объема стажа нет, то гражданин получит право на пенсию в случае достижения более позднего возраста.

Однако, если не хватает нескольких месяцев для выхода на пенсию, можно получить необходимое количество еще до достижения 63-летнего возраста. Речь идет о необходимости дальнейшей работы на официальной работе. Так гражданин сможет "заработать" необходимые месяцы стажа.

Также, если на имя этого человека заключить соглашение о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и производить выплаты за эти месяцы добровольные денежные взносы в размере не менее минимального страхового взноса, то есть по 1,47 тыс. грн ежемесячно, можно получить дополнительный стаж.

После того, как у человека будет насчитываться 30 лет страхового стажа, можно обращаться за назначением пенсии, добавили в ПФУ.

Больше о пенсиях

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и заработных плат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

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